南投免費諮詢服務 陪伴民眾面對情緒與教養挑戰

南投縣政府開辦「心理健康諮詢站駐點服務」，協助年輕族群改善情緒困擾。（南投縣政府提供）

南投縣政府為提升年輕族群心理健康意識，並落實早期介入，即日起於南投縣立婦幼館開辦「心理健康諮詢站駐點服務」，針對35歲以下有心理困擾民眾，提供免費且無壓力的諮詢服務，由專業團隊陪伴民眾釐清情緒困擾、面對生活壓力與小孩教養等挑戰，並協助及早覺察可能的心理或發展議題，提供適切建議與資源連結。

縣府社會及勞動局局長林志忠表示，隨著社會變遷與生活壓力增加，年輕族群及家庭面臨的心理與教養挑戰日益多元，尤其是照顧特殊需求兒少的家庭，更常承受工作與照顧之間的雙重壓力，希望透過心理健康諮詢站的設置，讓有需要的民眾能夠在第一時間獲得支持與陪伴，不必獨自面對困難，同時也協助家長更理解孩子的需求，建立更正向的親子互動關係。

請繼續往下閱讀...

林志忠指出，此項服務由衛福部草屯療養院兒童青少年精神科團隊主持，結合臨床心理師、社工師、兒童青少年專科醫師、護理師等專業人員，多面向提供服務品質，且提供安全無壓力的諮詢空間，民眾不用診斷、不用貼標籤，只要想說、想整理情緒，都能在安全、友善的環境中獲得傾聽與陪伴，也開放給社工、教師等專業人員使用，提供心理諮詢、情緒整理與舒壓支持，協助專業人員維持心理健康，提升服務能力。

服務時間為每月第2週、第4週星期二下午2時至4時，民眾可現場報名或電洽049-2550800分機3336預約諮詢。

南投縣政府於南投市南崗二路縣立婦幼館（如圖）設置「心理健康諮詢站駐點服務」。（記者張協昇）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法