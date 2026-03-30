03/30各報重點新聞一覽

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過八〇〇〇億元到一兆元之間」。（記者廖耀東攝）

自由時報

不必等發價書 盧秀燕：合理軍購應通過8千億至1兆元

朝野對軍購金額迄今無法達成共識，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過八〇〇〇億元到一兆元之間」。盧認為，除了立院預計通過的三八〇〇億元外，另一部份四〇〇〇億元的軍購「不必等發價書」，立院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

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國防部：美同意展延海馬士首期款期限

近期我國對美軍購部分案項已獲立法院授權簽署發價書，卻仍因特別條例跟預算尚未通過，恐無法及時支付首期款，衝擊議約程序。國防部昨晚回應本報表示，美方已同意八十二套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。

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佯裝買喪屍煙彈 卻收到塑膠烏龜 警釣魚辦案 嫌犯判刑10月

彰化曾姓男子在網路散佈販售「喪屍煙彈」的消息，江姓網路警察發現，佯裝成買家，匯款三千元購買，結果收到二隻「塑膠烏龜」，員警慘被當「提款機」。曾男雖無販毒事實，但警方仍以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂移送法辦，法官認同警方「釣魚式辦案」，判處曾男十月徒刑。

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聯合報

陸戰隊到位 美國擬展開對伊朗地面戰

美國中央司令部廿八日證實約二五○○名美軍陸戰隊員馳抵中東，華盛頓郵報同日報導，五角大廈正規畫在伊朗展開為期數周的地面行動，此舉將象徵戰事升溫並進入新階段。伊朗廿九日聲稱，已準備好應對美軍地面攻勢。

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凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」集會，柯文哲壓軸登台宣講時表示，自己已經是六十七歲的「阿伯」，此時比較關心台灣及民眾黨的未來；最後，他並轉身面向總統府及賴總統怒吼：「我不會屈服！我不會投降！」

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中國時報

82套海馬士 美同意頭期款展延

1.25兆軍購特別預算草案尚未完成審議，國防部長顧立雄30日再赴立法院就年度軍事投資計畫提出報告，根據國防部書面報告指出，1.25兆特別預算外，尚有重大持續案等163案，未來3年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5700億元。另向美採購82套海馬士多管火箭系統軍售案，我方應於3月30日前繳交首期款，國防部29日表示經台美協調，美方已同意展延。

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油價超收 在野促檢討計算公式

台灣的汽柴油價公式比例採用7D3B（7成杜拜、3成布蘭特原油）權重，本報28日報導自伊朗戰爭以來，油價公式竟超收逾3元，有占消費者便宜之嫌。國民黨立委林德福29日指出，中油應調整計算方式，避免再有此情況發生。民眾黨立委洪毓祥提3件要求，包括「公式公開」、「權重透明」、「機動調整有規則」，否則人民會認為是趁火打劫。

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國防部昨晚回應本報表示，美方已同意八十二套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。（圖：取自美軍DIVDS網站）

警方釣魚辦案網購毒品，結果收到2隻塑膠烏龜。（示意圖，記者顏宏駿攝）

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