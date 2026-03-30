各地高溫上看32度！明日鋒面來襲

今日白天普遍溫暖微熱，各地高溫約28至32度，局部內陸或河谷地區還會更高一些，中午前後紫外線偏強。（資料照）

中央氣象署指出，今（30日）各地大多為多雲到晴，花東地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨。氣象署於今日清晨6點45分發布濃霧特報，強調馬祖及台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門、基隆可能出現能見度不足200公尺的現象，請民眾注意。濃霧特報示警範圍包括連江縣、金門縣、新北市及基隆市。

氣溫方面，今日由於風向轉為溫暖的西南風，白天普遍溫暖微熱，各地高溫約28至32度，局部內陸或河谷地區還會更高一些，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約19至22度，日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物。

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空氣品質部分，馬祖及清晨、夜晚台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週二（31日）鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測，台灣各地及澎湖、金門18至22度，馬祖15度；高溫方面中南部及東南部30至33度，北部、宜花及澎湖26至29度，金門25度，馬祖20度。

週三（4月1日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。週四（4月2日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（4月3日） 另一波鋒面接近，週六（4月4日）受鋒面影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 23 ~ 33 25 ~ 31 21 ~ 29

氣象署發布濃霧特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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