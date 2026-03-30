為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中租金補貼申請暴增 租客苦等3個月快斷炊

    2026/03/30 06:03 記者黃旭磊／台中報導
    台中租金補貼申請案暴增，圖為烏日區住宅大樓。（記者黃旭磊攝）

    台中租金補貼申請案暴增，圖為烏日區住宅大樓。（記者黃旭磊攝）

    中央擴大租金補貼 300億元由內政部主導，台中市等地方政府負責審查與執行，廖姓租客爆料稱，中央辦補貼金馬上撥發，今年1月起，換台中行政怠惰「3個月後錢還沒下來，生活快斷炊」，中市府表示，今年租金補貼申請暴增，近21萬件為全國最多，已加派人力審查。

    內政部推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，2023年起改由地方政府審查，台中申請戶數逐年攀升，2025年底申請數量約為24萬戶，今年已有近21萬件申請案件，中市府稱申請案量為全國第一。

    廖姓租客投訴本報表示，中央審查「最晚1月底就入款了」，今年換台中審查行政怠惰，3個多月來持續拖延，累積6萬9300元房租付不出來，生活費快斷炊。

    中市府強調，中央租金補貼專案雖有舊案帶入申請新年度補助措施，但申請人所得、財產資料、弱勢身分皆須重新查調，且115年度租金補貼相關法規也有修正，針對租賃建物合法性嚴謹要求，例如增加門牌、地政與稅籍資料核對，並非所有案件帶入後即為合法合規案件，仍須依案檢討。

    相關人員透露，台中申請租金補貼案件為全國第一，審查系統由中央開發並控管，今年申請案中央系統遲至於去年9月22日才完成第一批帶入，後續批次也延宕近月才分批帶入，嚴重壓縮中市審查期程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播