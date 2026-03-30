台中租金補貼申請暴增 租客苦等3個月快斷炊

台中租金補貼申請案暴增，圖為烏日區住宅大樓。（記者黃旭磊攝）

中央擴大租金補貼 300億元由內政部主導，台中市等地方政府負責審查與執行，廖姓租客爆料稱，中央辦補貼金馬上撥發，今年1月起，換台中行政怠惰「3個月後錢還沒下來，生活快斷炊」，中市府表示，今年租金補貼申請暴增，近21萬件為全國最多，已加派人力審查。

內政部推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，2023年起改由地方政府審查，台中申請戶數逐年攀升，2025年底申請數量約為24萬戶，今年已有近21萬件申請案件，中市府稱申請案量為全國第一。

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廖姓租客投訴本報表示，中央審查「最晚1月底就入款了」，今年換台中審查行政怠惰，3個多月來持續拖延，累積6萬9300元房租付不出來，生活費快斷炊。

中市府強調，中央租金補貼專案雖有舊案帶入申請新年度補助措施，但申請人所得、財產資料、弱勢身分皆須重新查調，且115年度租金補貼相關法規也有修正，針對租賃建物合法性嚴謹要求，例如增加門牌、地政與稅籍資料核對，並非所有案件帶入後即為合法合規案件，仍須依案檢討。

相關人員透露，台中申請租金補貼案件為全國第一，審查系統由中央開發並控管，今年申請案中央系統遲至於去年9月22日才完成第一批帶入，後續批次也延宕近月才分批帶入，嚴重壓縮中市審查期程。

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