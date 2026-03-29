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    首頁 > 生活

    遊客開車闖入污染「生命之水」 來義二峰圳沿線全改徒步區

    2026/03/29 23:23 記者陳彥廷／屏東報導
    南台灣大旱，連來源的林邊溪河床都已見底，但屬伏流水圳的二峰圳仍是流水潺潺，吸引許多遊客慕名前來。（記者陳彥廷攝）

    南台灣大旱，連來源的林邊溪河床都已見底，但屬伏流水圳的二峰圳仍是流水潺潺，吸引許多遊客慕名前來。（記者陳彥廷攝）

    屏東來義二峰圳屬文化資產中的文化景觀，近年隨著知名度漸增，外地遊客如織，但停車、戲水問題卻屢屢引來與部落的摩擦衝突，來義鄉公所規劃部落沿線明渠於假日全為徒步區，並啟動首波整修，平日暫停開放，請民眾配合。

    二峰圳由日本水利工程師鳥居信平打造，如今縱使南台灣大旱，連來源的林邊溪河床都已見底，但屬伏流水圳的二峰圳仍是流水潺潺，每天有2萬到3萬噸的水流量，由於二峰圳還有罕見的側向溢流堰可戲水，吸引許多遊客慕名前來。

    不過，主圳道的水因為要供給民生使用，對當地部落有生命之水的神聖意義，因此雖然屬於露天明渠卻完全不開放，避免水源遭到污染，但長年有許多不明就裡的遊客把車直接開到出水口附近，下車後直接下水，甚至入侵主圳道，也傳出多起被勸阻仍不願起身，屢屢與居民發生衝突。

    來義鄉公所鑑於車輛進入狹小部落易生危險，加上主圳道下方還有學校，目前採取在假日時全面劃設為人行徒步區的措施，除了在地居民，外地的車輛不得出入，以維持安全。鄉公所指出，由於主圳道難免會遭人闖入破壞，加上歷史悠久，本來就有些許水道上的磚頭、石塊掉落，現已啟動主圳道整修工程，因此平日暫停開放，請民眾配合，將儘快在暑期玩水旺季前恢復全面開放。

    來義二峰圳屬文化資產中的文化景觀，但近年隨著知名度漸增，停車、戲水問題屢屢引來與部落的摩擦衝突，來義鄉公所規劃部落沿線明渠於假日全為徒步區。（記者陳彥廷攝）

    來義二峰圳屬文化資產中的文化景觀，但近年隨著知名度漸增，停車、戲水問題屢屢引來與部落的摩擦衝突，來義鄉公所規劃部落沿線明渠於假日全為徒步區。（記者陳彥廷攝）

    由於車輛進入狹小部落易生危險，假日時全面劃設為人行徒步區，除了在地居民，外地的車輛不得出入，以維持安全。（記者陳彥廷攝）

    由於車輛進入狹小部落易生危險，假日時全面劃設為人行徒步區，除了在地居民，外地的車輛不得出入，以維持安全。（記者陳彥廷攝）

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