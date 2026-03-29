「怕對不起祖先」富商憂女兒出嫁不能回娘家掃墓 社工提化解之道

清明時節雨紛紛，也是掃墓祭祖、追思的日子。示意圖。（資料照）

清明時節雨紛紛，也是掃墓祭祖、追思的日子。桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（29）日分享，客家習俗「出嫁的女兒不能掃娘家的墓」，1名傳產老闆帶了3名分別為30多歲女兒登門諮詢，表明女兒沒有此禁忌，想要找可以接受太太回娘家掃墓的女婿。

徐姓資深社工表示，傳統觀念認為女性只要嫁做人妻、就是「潑出去的水」，返鄉掃墓反而會帶衰娘家。上一輩的觀念裡，嫁出去的女兒等同於是夫家的成員，除大年初二回娘家，其他時間幾乎都是「外人」般的存在，成為女兒不能回家掃墓的其中一個原因；也有說法是，拜過夫家祖先、再去祭娘家的祖，反而會導致家中兄弟的福分被分掉、進而帶衰娘家人，不得已只能把女兒拒之門外。

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這名富商老闆開口就說「我的3個女兒條件都不錯」，她們在大學就有不少男生追，尤其擔任老師的大女兒，與台中某私立大學助理教授論及婚嫁，男方母親得知女老師有3姊妹，訂婚前就明示將來婚後，女老師不能回娘家掃墓、也不能在大年初一回娘家，強硬表示是家規。

富商老闆提到，因為生3千金，其他2個女兒若也和大女兒有類似問題，將來自家恐沒人可以掃墓，那就對不起列祖列宗。他認為中部「鄉下人」太保守，因而北上桃園找女婿，認為北部人比較不會有禁忌。

徐姓社工告訴對方，女兒的幸福最重要，隨著時代改變，掃墓也並非追思的唯一方式，知名作家、專業婚姻與家庭諮商師黃越綏曾說過，時代在變遷中，前人因迷信風水說，堅持人死必須入土為安而喜採土葬，但在人口膨脹、寸土寸金、講求環保的時下，現已多採火化方式，將骨灰安置在靈骨塔中。追思是心意，而非形式，「生前盡孝比死後重排場，來得有價值」。

徐姓社工強調，隨著現代社會性別平權與少子化，此民俗禁忌已日漸式微，若對禁忌有些介意，或許可以統整坊間習俗，找出簡單的化解之道，像是透過「不拿香、空手誠心祭拜」或「女兒代寄禮品」來化解，讓女兒回家團圓、娘家人也能省去傳統習俗上的擔心。

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