化災救護樣樣精！金門「急救精靈」王順香獲選社會優秀青年

金門縣消防局表示，中國青年救國團前理事長吳清基（左）表揚隊員王順香（右）獲「社會優秀青年」獎。（金門縣消防局提供）

社團法人中國青年救國團今天在台北舉辦「社會優秀青年遴選及表揚」，金門縣消防局「急救精靈」王順香以救護技術考核第1名及協辦「防救災緊急通訊系統考核」滿分等殊榮出席領獎。王順香說，這分榮譽屬於整個金門消防團隊。

金門縣消防局表示，火調科隊員王順香從第一線救災起步，陸續取得消防設備士資格、錄取警察人員升等考試，也取得火災原因調查鑑定證書，具備預防、搶救、調查的完整認證，展現允文允武的專業素養。

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消防局指出，王順香服務彰化期間，面對高頻率且多變的災害型態，長期站在救災第1線，多次出入住宅火警冒險搶救、水域救溺與山區失蹤人口搜尋任務；還因參與彰化市竹仔腳路工廠火警、岸頭巷工廠火警、伸港鄉寺廟火警及國道1號重大車禍救助等案件，因卓越表現入列「鳳凰櫥窗」英雄榜。

消防局指出，王順香8年前返金服務，結合化學工程背景，取得毒性及關注化學物質應變人員全系列證照，成為化災應變專才；而面對地區重大火警，也能鎮定以對。緊急救護領域獲消防署頒「急救精靈」，並獲救護技術考核第1，實務中也多次救回低血糖昏迷患者。

此外，王順香的行政管考也展現高度專業，協辦內政部「113年韌性台灣—義消中程計畫」管考作業，助金門縣獲「全國特優第1名」，另協辦「防救災緊急通訊系統考核」獲得滿分；烈嶼消防安檢執行率100%；她長年負責財產暨非消耗品盤點作業，維持「零缺失」紀錄。

消防局長呂英華說，王順香也擔任消防局社群平台管理員，透過淺顯易懂方式傳遞防災知識，提升鄉親防災意識，是1位允文允武，表現可圈可點的青年。

中國青年救國團慶祝青年節，辦理全國優秀青年表揚大會，金門消防局王順香（右一）出席受獎。（金門縣消防局提供）

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