兒童節大禮！台中翁明公園翻新 貓頭鷹攀岩溜滑梯人氣高

貓頭鷹主題遊戲場兒童節前啟用。（圖：市府提供）

兒童節將至，台中市建設局投入約6000萬元，翻轉豐原翁明公園，打造以「貓頭鷹」為主題的特色遊戲場，今日正式啟用，遊戲場有貓頭鷹迎賓裝置，同時也是攀岩設備，充滿童趣的設計，搶先在兒童節前啟用，送周邊幼童一份多元活動空間的兒童節禮物。

建設局長陳大田指出，翁明公園透過公私協力整建，導入主題式遊戲空間與完整無障礙動線，打造適合各年齡層的友善場域，因貓頭鷹在台灣象徵吉祥，在日本亦具祈福與智慧意涵，因此選定「貓頭鷹」為遊戲場設計主題，盼傳遞平安與幸福祝福。

請繼續往下閱讀...

貓頭鷹主題遊戲場入口設置貓頭鷹意象裝置迎賓，也是攀岩設備，遊戲區結合溜滑梯、攀爬設施與沙坑等多元設施，並同步設置體健設施，滿足成人與高齡族群運動需求。

「貓頭鷹」特色遊戲場新啟用就吸引附近不少幼兒前來體驗新遊具，除造型可愛的貓頭鷹攀岩區吸引幼童挑戰攀爬外，迴旋式溜滑梯下方就是沙坑的設計，讓幼兒滑下可直接在沙坑遊玩、奔跑，更是高人氣，兒童不斷跑上滑下、玩沙樂在其中，家長也說，這種結合沙坑的設計，不必擔心子女跌倒撞傷風險，子女反應公園變好玩了。

經發局長張峯源指出，翁明公園整建除提供優質休憩空間外，也可串聯周邊商圈與地方產業，活絡區域經濟、帶動商機，未來市府將持續推動公園與社區、商圈整合，創造生活、休閒與經濟三贏。

迴旋溜滑梯下方就是沙坑，極具高人氣。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法