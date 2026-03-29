最傳統也最新潮！卡大地布部落祭祖不焚香燒金 實踐原民環保觀

以祭品、米酒祭慰先祖，並在祖靈屋內透過祭師與祖先對話。（民眾提供）

當公部門以環保為由呼籲推動少焚香、燒金紙祭祖，原住民傳統祭祖習俗反而「走在最前面」，讓時代跟上傳統的腳步。台東卡大地布部落卑南族人，28號在部落追思文化園區，舉辦祭祖掃墓活動，許多族人都攜家帶眷參加，而掃墓過程也提倡環保，不燒香、不燒金紙，希望以部落傳統友善土地的方式緬懷先人。

卡大地布文化發展協會理事長陳志偉表示，族人自古以來就沒有燒香燒金紙習俗，尤其焚香、燒紙會破壞環境造成空氣的污染，因此我們還是以傳統用供品，以祝禱的方式用經文的方式由部落祭師去跟祖靈稟告、跟祖先請示，我們就不拿香、一切依傳統而行。

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今天族人進行祭祖的地點追思園區，其土地過去曾經面臨遷葬爭議，但在部落長年爭取下才與縣府達成共識，當年傳出土地恐被劃設為建地並出售消息，此後又傳出建立納骨塔，每項傳聞皆是族人「逆鱗」，因此當時除發動自身部落外，又號召其他各部落，成百上千上街頭抗議，事件才看似告一段落，只是9年來地目迄今仍被編定為公園用地。

依族人殯葬習俗，傳統皆是將先人層層埋上，自家的先人下又有其他先人，若是開挖、遷葬，族人說「可能掘地三尺都挖不完，反而更亂，而且其中搞不好還有附近漢人也埋於同穴，倒不如尊重在地文化，讓大家繼續保留相同祭祖習俗」。

縣議員陳政宗表示，對族人來說，地目是公園用地或殯葬用地迄今未明，此地為傳統領域，未來部落仍會年年在此祭拜，也期待公部門給予重視、還給部落傳統祭祖模式。

以祭品、米酒祭慰先祖，並在祖靈屋內透過祭師與祖先對話。（民眾提供）

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