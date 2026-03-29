吃喝拉撒全在車上！屏東獨居翁睡「垃圾車」10餘天 鄰居求助安置

各單位、善心人士和海青青弘會副理事長方方華雄（右1）等人勸說阿伯就醫安置。（方華雄提供）

屏東市有一位獨居阿伯，住在老舊汽車上10餘天，吃、喝、拉、撒全都在車上，環境宛如垃圾堆，屏東縣海青青弘會接獲鄰居反映，與縣府社會處、警方、消防等單位合作，27日勸了一整天，才順利將該名72歲的陳姓老先生送到醫院安置，並協助聯絡其失聯兒子。

海青青弘會副理事長方華雄表示，這位阿伯的車子停在屏市台糖二街附近，穿著尿布，吃、喝、拉、撒全都在車上，環境惡劣到讓人難以想像，整個車內就像垃圾堆一樣，味道非常重，身體狀況更是令人擔心，附近3戶鄰居看不下去，找他幫忙，還說「再這樣下去，他真的會死在車上」。

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方華雄說，他一到現場，「真的被嚇到！」阿伯整個人癱軟，已經沒辦法下車，雙腳疑似失去行動能力，卻仍拒絕就醫。從中午到下午，志工、鄰居、相關單位一起不斷勸說，過程真的很艱難，有挫折、有情緒，但大家還是堅持用耐心和專業面對。

屏縣府社會處、派出所、救護車等也多方同步處理，最後阿伯終於點頭，願意上救護車去醫院，救護人員和志工一起把他抬上擔架，送往醫院就醫。方華雄表示，細菌感染引發敗血症的風險非常高，幸好有及時送醫。

阿伯沒有家人照顧，據阿伯口述只有一位失聯的兒子，目前警方協助尋找中，希望能儘快聯繫上。

屏東縣府社會處則說明，陳姓老翁去年12月27日至今年3月16日由縣府安置於老人長期照顧中心，但期間案主拒絕安置，頻陳述要離開，當時評估老翁的租屋處還在合約期間，且他尚可行走，因此同意結束安置，但社工仍持續追蹤他在社區的居住狀況；3月16日至27日期間知道他居住車上，但老翁拒絕安置及返回租屋處，社工有送餐，其友人也每天探視關心，後續會再與部立屏東醫院、陳姓老翁討論後續安置及照顧事宜。

阿伯獨自住在汽車上10餘天，環境宛如垃圾堆。（方華雄提供）

各單位和志工們合力將阿伯送醫安置。（方華雄提供）

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