鯉魚潭溺斃事件檢討1》載客小船、浮具 9縣市未訂定自治法規釀風險

花蓮鯉魚潭風景美麗，水上遊憩活動盛行。（記者吳亮儀攝）

今年大年初三，花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船疑似因一旁動力快艇浪花衝擊翻船，導致9歲男童溺斃，快艇屬「載客小船」、天鵝腳踏船屬「無動力浮具」，各縣市應訂定自治法規管理，但本報調查，全台包括這次出事的花蓮共9個縣市，目前兩種水上運具皆無訂定自治管理法規，形成管理漏洞及安全風險。

本報調查，無自治管理規定的9縣市分別為花蓮縣、嘉義市、桃園市、雲林縣、新竹縣、新竹市，還有離島澎湖縣、金門縣、連江縣。

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花蓮縣原訂定「未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，於去年6月廢止。

至於兩種水上運具都已訂定自治法規納管的分別為新北、基隆、南投、高雄、宜蘭。

南投日月潭馳名中外，湖光山色之間常見小船行駛，畫面宜人，縣府訂有「日月潭水域載客小船營運管理自治條例」，規範業者營運執照、保險、水域內載客船舶總量、小船駕駛人資格、違規攬客等各類情況；「南投縣日月潭水域未具船型浮具管理要點」，則規定日月潭水域營業用之未具船型浮具總量管制為222艘、意外險、安全附屬配備、標誌等細節。

宜蘭縣內水上遊憩活動甚多，最知名當屬冬山河，縣府訂定「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」，針對小船及浮具業者航線、區域、船數限制、票價、租金及營業時間、救生設備、保險等逐一納管。

全台有13處隸屬觀光署的風景管理處，包括新北龍洞灣及福隆水域、宜蘭磯崎水域，大鵬灣國家風景區琉球嶼有水上摩托車等活動，因此訂有水域遊憩活動管理辦法。但部分風景區水域多是天然溪流，例如阿里山國家風景區內就沒有規劃。

不過，9個無自治管理規定的縣市中，桃園市另有「專法」管理；觀光旅遊局指出，石門水庫載客小船是農水署北區水資源分署依「石門水庫蓄水範圍船筏管理要點」特許經營，北水分署也依「石門水庫船筏水庫蓄水範圍使用管理辦法」，與業者訂定「石門水庫載客小船經營契約書」，針對營業小船的硬體設備檢查、消防救生、應急準備、註冊、執照管理、經營管理等訂定明確規範。市府將依產業實際需求，與相關單位討論是否需再另訂自治條例。

大年初三，鯉魚潭發生天鵝腳踏船疑似因一旁動力快艇浪花衝擊翻船，導致9歲男童溺斃不幸事件。（記者吳亮儀攝）

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