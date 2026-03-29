內門全國創意宋江陣頭大賽 七強闖決賽4/4爭冠軍

去年冠軍「鳳武薪傳─西螺鳳山館」打頭陣，融入西螺獨有的「牽圈」陣法，並以9尺獅旗領軍，展現在地特色。（觀光局提供）

2026「全國創意宋江陣頭大賽」昨（28日）、今（29日）在內門紫竹寺舉行初賽，吸引全台共11支隊伍競逐，歷經2天激烈初賽，七強闖入決賽，將於週六（4月4日）決賽爭奪冠軍。

昨天初賽第一天，共有6支隊伍參賽，去年冠軍「鳳武薪傳─西螺鳳山館」打頭陣，融入西螺獨有的「牽圈」陣法，並以9尺獅旗領軍，展現在地特色；「台南大學」則結合龍陣、舞獅、白鶴陣等陣法，將扎實武功完整呈現；彰化仁豐國小學生組成的「仁豐小英雄 藝陣武宋江」，更用宋江陣式及戲劇表演講述彰化在地「八堡圳」的歷史故事等。

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今天初賽第二天，5支隊伍輪番上陣，「敬天愛人護鄉里」由桃園莊敬國小在校生與校友組成，以宋江陣演繹《裨海紀遊》桃園開墾歷史；「彰化縣振興社金鷹拳協會」由年近6旬的老前輩帶領青壯學員，以金鷹拳法融合土風舞舞蹈，用多元方式呈現傳統藝陣等。

歷經2天激烈初賽，觀光局今天傍晚公布入圍決賽前7強隊伍，分別為「鳳武薪傳─西螺鳳山館」、「台南大學」、「龍華科大」、「實踐大學高雄校區」、「宗興武藝」、「敬天愛人護鄉里」、「豫章武藝─武藝陣」，將於4月4日角逐最高榮譽冠軍與80萬元獎金。

高雄市觀光局長高閔琳表示，4月4日還有「羅漢門迎佛祖」遶境及文史導覽小旅行；4月5日「羅漢門迎佛祖」是遶境最後一天，晚間還有內門紫竹寺煙火秀等系列活動，歡迎民眾利用連假來探索內門獨特景點及歷史文化，還可順遊野森動物學校、美濃、六龜等東高雄景點。

「台南大學」則結合龍陣、舞獅、白鶴陣等陣法，將扎實武功完整呈現。（觀光局提供）

「實踐大學高雄校區」宋江陣，由越南學生組成帶來跨界演出。（觀光局提供）

「敬天愛人護鄉里」宋江陣結合歷史，展現文化底蘊。（觀光局提供）

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