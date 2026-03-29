台中太平青商揪團擦亮40面反光鏡 守護學童通學之路

太平國際青年商會結合在地青年，今天動員近50人，一起擦亮新高國小周邊40多面反光鏡。（記者陳建志翻攝）

今天是青年節，太平國際青年商會結合在地青年，還有新高里長江姿樺、新高國小家長委員會、台中市太平教育發展協會等單位，今天下午動員近50人，沿街擦拭新高國小周邊40多面反光鏡，用小小力量守護孩子的通學之路。

太平國際青商會長楊豐名表示，「擦亮世界的角落」是青商努力推動的一項重要活動，在青年節這天，能帶領商會夥伴走入社區鄰里，結合台中市議員蔡耀頡、張玉嬿、立委何欣純服務處代表、市議員賴義鍠服務處代表等各界力量，一起擦拭路口反光鏡，感覺真的很棒。

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太平新高國小家長會長王濬豪表示，自己身兼太平青商會秘書長及太平教發會人員，此次能促成多個地方社團合作，一起走入街頭擦亮學區附近的反光鏡，讓用路人通行更安全，覺得非常有意義，感謝參與的每一位志工朋友。

太平新高里長江姿樺則表示，這次活動由鄰長領隊，分成4小隊，各隊負責一個路線，透過人力一面、一面擦拭新高國小學區周遭的反光鏡，過程中要注意車流及交通情況，也會遇到有部分鏡面受損，但大家都努力擦拭，讓每一面反光鏡恢復明亮，謝謝這些年輕人和里內志工通力合作，一起守護學童的通學之路。

太平國際青年商會結合在地青年，今天動員近50人，一起擦亮新高國小周邊40多面反光鏡。（記者陳建志翻攝）

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