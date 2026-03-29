2026校園暨親子漆彈大作戰 70歲阿公祖孫齊上陣 跨國僑生也來拚戰術

參賽隊伍使用戰術進行攻防。（高市社教館提供）

第22屆「2026校園暨親子神槍手－全國漆彈大作戰」，今（29）日於高市社教館漆彈場開戰，本次有79支隊伍、超過370位選手競技，參賽隊伍絞盡腦汁使用戰術攻防，期能奪得佳績，歷經一整天鏖戰，各組冠軍隊出爐，選手們也相約明年再見。

今年選手來自彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等6縣市，另有來自越南、柬埔寨、緬甸、泰國、印尼、菲律賓等多國僑生。開幕戰安排由高市教育局長吳立森、社教館館長黃昭誌、立委賴瑞隆，市議員張博洋組成「府會隊」，對戰「中山工商僑生隊」，一開戰就笑聲不斷。

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對決賽場上槍聲此起彼落，選手穿梭掩體之間、迅速移動與彼此掩護，展現精準射擊技巧與高度團隊默契，為現場觀眾帶來一場場緊張刺激的漆彈對決。其中「親子聯隊15隊」薛家更以三代同堂組隊參賽，最高齡成員達70歲，祖孫並肩作戰，成了現場最動人的畫面之一。

競技結果出爐，親子聯隊組冠軍「親子聯隊組9隊」；大專組冠軍「神風特攻隊」；高中組冠軍「烈焰暴龍隊」；國中組冠軍「小港國中A隊」。

選手迅速移動間射擊，展現訓練成果。（高市社教館提供）

選手利用掩體攻防。（高市社教館提供）

全國漆彈大作戰吸引全國好手參賽。（高市社教館提供）

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