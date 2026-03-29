王彩樺載歌載舞！《高雄有顆藍寶石》首映 重返秀場黃金年代

王彩樺（左2）載歌載舞，重現70至90年代風靡全台的《藍寶石大歌廳》熱鬧景象。（記者蘇福男攝）

高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》，將於4月10日全台上映，高流今（29）日傍晚在高雄拍攝地盛大舉行首映會，當年秀場藝人澎澎、黃西田和王彩樺現身說法並載歌載舞，帶領現場聽眾重溫70至90年代風靡全台的《藍寶石大歌廳》熱鬧景象。

首映啟動儀式下午3點在高雄市立圖書總館熱鬧登場，包括高市府秘書長郭添貴、文化局副局長簡嘉論、立委賴瑞隆、許智傑、高流執行長丁度嵐、導演楊力州及藝人澎澎、黃西田、王彩樺和金曲台語歌王蘇明淵等人，一起將沙子倒入大型沙漏，象徵流逝的歲月，寓意透過紀錄片將時光倒轉，帶領大家回到當年全民齊聚歌廳、開懷大笑的年代。

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高流並特別邀請片中受訪的在地耆老、文史工作者與藍寶石大歌廳周邊店家代表共同見證。

丁度嵐表示，高雄藍寶石大歌廳曾是戒嚴時期下的娛樂奇蹟，也是許多人心中難忘的回憶，相對於民歌被有系統的整理保存，藍寶石卻逐漸淡出大眾的視線和記憶。

高流團隊克服挖掘史料的困難，藉由訪談與影像，歷時2年半完成拍攝《高雄有顆藍寶石》紀錄片，片中重返80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月，揭密歌廳從崛起、風靡各地到成為傳奇舞台的發展史，共同見證當時打破體制框架且全民為之瘋狂的娛樂盛世。

楊力州坦言，雖然製作上遇到許多困難，但能完成這部紀錄片是很特別的經驗，他說，片中豬哥亮說的話都是由AI完成，團隊蒐集大量關於豬哥亮的資料、談話變成逐字稿灌進電腦裡，以此建立豬哥亮的模型，他自爆曾問過「明牌」，希望人生能夠從此翻牌，但AI只回他「呵呵呵」，逗樂現場觀眾。

當年秀場藝人澎澎、黃西田和王彩樺現身說法。（記者蘇福男攝）

《高雄有顆藍寶石》4月10日全台上映，高雄流行音樂中心今（29）日傍晚在高雄拍攝地盛大舉行首映會。（記者蘇福男攝）

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