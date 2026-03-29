鯉魚潭溺斃事件檢討4》桃市府：僅石門水庫有小船且已有專法管理

石門水庫載客小船是北水分署依「石門水庫蓄水範圍船筏管理要點」特許經營，觀旅局表示，在目前已有專法規範與管理下，市府仍將依產業實際需求與相關單位討論是否需再另訂自治條例。（資料照）

今年農曆春節期間，花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船疑似因一旁動力快艇浪花衝擊翻船，導致9歲男童溺斃，因快艇屬「載客小船」、天鵝腳踏船屬「無動力浮具」，外界認為各縣市應訂定自治法規管理，避免意外再度發生；其中桃園市境內目前僅石門水庫有業者經營動力載客小船業務，市府指出，已有專法規範與管理。

全台共9個縣市包括花蓮縣、桃園市、嘉義市、雲林縣、新竹縣、新竹市、澎湖縣、金門縣、連江縣，針對2種水上運具都無訂定自治管理法規，外界憂心形成管理漏洞與安全風險。

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桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園市境內僅石門水庫有業者經營動力載客小船業務，已有交通部航港局主政的「船舶法」、「小船管理規則」規範外，經濟部水利署北區水資源分署也依「石門水庫船筏水庫蓄水範圍使用管理辦法」，與桃園市渡船遊艇公會與各業者訂定「石門水庫載客小船經營契約書」，相關規定已針對營業小船的硬體設備檢查、消防救生、應急準備、註冊、執照管理、經營管理等，訂定明確規範。

另，石門水庫載客小船是北水分署依「石門水庫蓄水範圍船筏管理要點」特許經營，觀旅局表示，在目前已有專法規範與管理下，市府仍將依產業實際需求與相關單位討論是否需再另訂自治條例；目前的經營管理若有需加強提升管理之處如調高乘客傷害險或業者責任險的可行性等，市府也將與北水分署、桃園市渡船遊艇公會共同研議，是否納入現行經營契約規範內。

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