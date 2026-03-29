鯉魚潭溺斃事件檢討3》新竹縣︰峨眉湖由農田水利署管理

峨眉湖是新竹縣內較大的湖泊，湖上的電動遊艇等水域活動，縣府強調是要經農田水利署許可的，並非沒有管理機制。（新竹縣政府提供）

今年農曆過年間，花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船疑似因一旁動力快艇浪花衝擊翻船，導致9歲男童溺斃，快艇屬「載客小船」、天鵝腳踏船屬「無動力浮具」，各縣市應訂定自治法規管理，但本報調查，全台包括這次出事的花蓮共9個縣市，目前2種水上運具皆無訂定自治管理法規，形成管理漏洞及安全風險。

本報調查，無自治管理規定的9縣市分別為花蓮縣、嘉義市、桃園市、雲林縣、新竹縣、新竹市，還有離島澎湖縣、金門縣、連江縣。新竹縣名列全國未針對快艇之類的「載客小船」、或天鵝腳踏船類「無動力浮具」，訂定自治法規管理的縣市之一，潛藏管理漏洞和安全風險。

請繼續往下閱讀...

新竹縣政府傳播行銷處長蔡宜綾說，實際上中央已有整體管理原則，而這2種水上運具在竹縣使用情形有限，境內較大的湖泊就屬峨眉湖，其水域相關活動須向農田水利署申請，並非沒有管理機制。

蔡宜綾說，新竹縣府也會持續關注水域遊憩發展情形與安全需求，適時滾動檢討是否研訂相關規範。但現行的狀況就是，中央的水域遊憩管理辦法已訂有整體管理原則，未規範事項，固然交由地方視實際需求另行訂定相關自治規範，但新竹縣的船舶型水域遊憩活動尚未盛行，「載客小船」、「無動力浮具」使用情形有限，所以整體管理需求相對較低。

峨眉湖上的電動遊艇等水域活動，必須向農田水利署申請。（新竹縣政府提供）

峨眉湖上的電動遊艇等水域活動，必須向農田水利署申請。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法