太陽富國航空看好台灣市場 台北－富國島今正式開航

越南太陽富國航空台北－富國島航線今日正式開航，太陽富國航空副總經理張越強（中）、越南駐台北經濟文化辦事處組長黎光俊（右三）、太陽富國航空台灣區總經理許正宜（左三）等貴賓共同為新航線剪綵。（記者朱沛雄攝）

越南太陽富國航空台北至富國島航線今日開航，這也是該公司開航越南7條國內航線後，所開闢的第一條國際航線，每週飛航5班顯示對台灣旅遊市場的重視，首航班機平均載客率達八成八，反映航線具備高度市場潛力，未來也將開闢高雄往返富國島航班，提供台灣旅客更多選擇。

太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）今天開闢台北（桃園）至富國島航線，下午2時於桃園國際機場舉行盛大首航儀式，由太陽富國航空副總經理張越強、越南駐台北經濟文化辦事處組長黎光俊、太陽富國航空台灣區總代理總經理許正宜、以及鴻毅旅行社代表蔡承廷等人共同剪綵。

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太陽富國航空副總經理張越強表示，富國島是目前越南唯一全境免簽證的地區，航程約3小時50分，不需事先申辦電子簽證（E-visa）或支付簽證費用，即可享有30天免簽證停留。張越強說，首航來台航班載客193人，飛往富國島航班載客224人，平均載客率達八成八，反映航線具備高度市場潛力。

太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜指出，越南太陽集團（Sun Group）是越南著名旅遊地產、娛樂與基礎設施開發商，去年1月投資成立「太陽富國航空」，目前已有8架A321及2架A320航機，預計今年底機隊達25架，除台北至富國島航線外，今年計畫陸續開闢首爾、釜山、新加坡、香港、曼谷、吉隆坡、印度、北京，以及高雄至富國島航線。

許正宜表示，台北（桃園）至富國島航線每週飛航5班，使用全新A321neo航機營運，是該航空公司繼開航越南國內7條航線後，開闢第一條國際航線，也是太陽富國航空邁向國際的重要里程碑。許正宜說，富國島是目前越南唯一免簽證的地區，再結合太陽集團旅遊資源，有信心在競爭激烈的台灣旅遊市場搶得一席之地。

越南太陽富國航空台北－富國島航線今日正式開航。（記者朱沛雄攝）

越南太陽富國航空台北－富國島航線今日正式開航，桃園機場公司安排水門禮迎接飛抵桃園機場的首航班機。（記者朱沛雄攝）

越南太陽富國航空台北－富國島航線今日開航，代理地勤台灣天際服務人員在開櫃前向旅客致意。（記者朱沛雄攝）

越南太陽富國航空台北－富國島航線今日正式開航，太陽富國航空副總經理張越強（中）、太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜（右）一同與首航班機機組員合影。（記者朱沛雄攝）

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