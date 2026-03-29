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    首頁 > 生活

    馬公市4/4-5清明公祭法會 接駁車、場域開放措施同步到位

    2026/03/29 19:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市公所公布清明節法會及普渡時間。（馬公市公所提供）

    馬公市公所公布清明節法會及普渡時間。（馬公市公所提供）

    清明節將至！馬公市公所規劃於4月4日及5日，分別於虎井生命紀念館及懷恩堂生命紀念館辦理「清明節公祭法會」，並就交通接駁、場域開放及現場動線預為整體安排，協助民眾有序完成祭祖行程。

    公祭法會時程如下：4月4日於虎井生命紀念館舉行，上午10時辦理公祭及法會，下午3時進行普渡儀式；4月5日於懷恩堂生命紀念館舉行，上午9時30分辦理公祭及法會，下午2時進行普渡儀式。相關儀程已依場地條件妥為規劃，以維持祭祀秩序與現場莊重。

    配合清明期間人流，澎湖縣政府公共車船管理處於4月1日至4月6日提供接駁班次，每日2個時段往返馬公總站與懷恩堂生命紀念館，並行經菜園生命紀念館：上午8時30分自總站發車，10時30分自懷恩堂返程；下午2時自總站發車，4時自懷恩堂返程，供民眾依時間搭乘。

    另為分散祭拜人潮，懷恩堂生命紀念館自3月28日起至4月6日止，中午不休館持續開放，提供民眾彈性安排祭祖時間。市公所提醒，可依自身行程提前或分時前往，以維持整體環境品質。

    馬公市公所表示，清明連假期間懷恩堂周邊車流量將增加，請民眾配合現場交通引導及停車規劃，共同維持道路動線順暢。

    馬公市長黃健忠說，清明節期間人流集中，市公所團隊已就祭祀場域、交通接駁及動線管理進行整體盤點與配置，務求在既有條件下維持秩序與安全，讓民眾安心完成祭祖事宜。

    馬公市公所提供清明接駁車服務時間。（馬公市公所提供）

    馬公市公所提供清明接駁車服務時間。（馬公市公所提供）

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