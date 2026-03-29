中山大學後醫系招生 473人應考錄取率6.34％

中山大學第5屆學士後醫學系招生筆試今在道明中學登場，預計招收30名公費生。（中山大學提供）

國立中山大學第5屆學士後醫學系招生筆試今（29）日登場，預計招收30名公費生，今年共505人報名、473名考生應考，總到考率近94%，錄取率約6.34%。

中山大學指出，學士後醫學系去年已納入英語檢定成績，今年首次不另分組招生，全英文筆試考科為普通生物及生化概論、物理與化學及英文。

請繼續往下閱讀...

學系後醫學系考生背景跨域多元，來自屏東的徐姓考生原先就讀藥學系，畢業後擔任過兼職藥師，希望追求更好的薪資待遇而報考後醫系。高雄在地的趙姓考生表示，原先就讀醫學放射系，因感工作性質枯燥乏味，畢業後直接報考後醫系。呂姓考生則原就讀生物系，擁有公務人員資格，曾擔任過食品檢驗工作，因覺得文書工作較無變化，想轉換跑道。高雄的王姓考生則表示，在就讀物理治療系時對醫療產業產生濃厚興趣，想再繼續深造。

中山大學後醫系代理系主任唐逸文指出，中山大學後醫系招收全公費生，期望培育內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科及衛生福利部指定科別之專業醫學人才，畢業後投入偏鄉或急需醫療網絡的區域服務，翻轉醫療資源落差，為醫療平權盡一份心力。

中山大學後醫系現與奇美醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作做為臨床實習主要教學醫院，盼培育醫學人才，提供醫療資源缺乏地區的醫療人力需求，達成台灣「醫療無偏鄉」願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法