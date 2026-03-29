鯉魚潭溺斃事件檢討5》未訂水上運具自治法規 雲縣府：將逐步研擬

雲縣府表示，盤整轄內水域尚無常態性水上運具進駐，因此未訂相關規定，不過如三條崙海水浴場，若有水上活動需求，會要求相關單位以「專案」形式申請，符合安全配套措施才會同意。（資料照）

今年春節花蓮縣鯉魚潭發生天鵝腳踏船翻船事故，導致9歲男童溺斃，各界掀起自治法規管理船隻的討論聲浪。本報調查，全國有9縣未訂自治法規，雲林為其中之一。對此縣府表示，盤整轄內水域尚無常態性水上運具進駐，因此未訂相關規定，會參酌已明訂自治條例的縣市，逐步研擬相關條例。

今年春節大年初三，鯉魚潭發生一艘無動力天鵝腳踏船，疑似因一旁動力快艇通過，瞬間掀起湧浪造成船隻翻覆，因而導致船上9歲男童雖身穿救生衣往上浮，卻被翻船罩住無法逃出，被救出時已沒了呼吸，活活溺斃。

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不過本報調查，快艇屬「載客小船」、天鵝腳踏船屬「無動力浮具」，各縣市應訂定自治法規管理，但全台包括這次出事的花蓮，更有嘉義市、桃園市、雲林縣、新竹縣、新竹市，還有離島澎湖縣、金門縣、連江縣，針對兩種水上運具皆無訂定自治管理法規。

本報記者詢問雲縣府，縣府表示，盤整轄內水域尚無常態性水上運具進駐，因此未訂相關規定，不過如三條崙海水浴場，若有風箏衝浪等水上活動需求，活動舉辦前都會要求相關單位以「專案」形式申請，並參照其他縣市自治管理規定，符合安全配套措施才會同意。

縣府強調，因應縣內觀光人次年年升高，各式遊憩活動多樣化，因此會參酌目前已有明定相關自治管理規定的縣市，逐步研擬相關自治條例辦法，確保每位遊客安全。

雲林縣府回應，盤整轄內水域尚無常態性水上運具進駐，因此未訂相關規定，會參酌已明訂自治條例縣市，逐步研擬。（記者李文德攝）

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