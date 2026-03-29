新竹北埔集章遊老街！搭台灣好行獅山線 結合手作體驗與在地美食

新竹縣政府為推廣台灣好行－獅山線旅遊，今天舉辦「北埔集章遊老街」體驗活動，吸引許多親子參加。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府為推廣台灣好行－獅山線旅遊，今天舉辦「北埔集章遊老街」體驗活動，結合柿染手作體驗、老街集章闖關與在地美食分享，邀請民眾搭乘台灣好行走進北埔老街，在文化體驗與老街探索中，感受客家聚落的歷史風情與在地魅力。

這場活動吸引百名民眾報名參與，現場氣氛熱絡。縣長楊文科表示，台灣好行獅山線串聯竹北、竹東、北埔及峨眉等重要景點，透過舉辦結合手作與老街漫遊的體驗活動，鼓勵民眾搭乘大眾運輸走訪北埔，可體驗不同於一般旅遊的深度客庄旅行。

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傳播行銷處長蔡宜綾表示，本次活動規劃柿染DIY體驗，由專業老師帶領民眾認識傳統天然染料，並親手製作柿染小筆袋，體驗客庄傳統工藝文化。完成手作體驗後，民眾可至服務台兌換北埔在地特色餐點，包括必比登推薦的鄒記菜包及東方美人茶，讓參與者在味蕾中感受北埔的地方風味。

除了手作體驗，活動也規劃北埔老街集章闖關活動，參加者可前往指定店家透過趣味問答完成集章任務，深入認識新竹旅遊、台灣好行獅山線及北埔在地文化。完成兩處關卡即可兌換活動小禮品，讓民眾在逛老街的同時，也能增加互動體驗與旅遊樂趣。

蔡宜綾說，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，活動特別準備「皮皮獅晴雨傘」作為搭乘台灣好行獅山線的小禮品。未來也將持續透過不同主題活動推廣台灣好行，打造兼具文化體驗與低碳旅遊的慢遊行程。

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