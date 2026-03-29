史上最早！海洋持續升溫 望安綠蠵龜提前2個月登岸產卵

今年望安綠蠵龜保育區，創下歷史最早產卵紀錄。（陳久林提供）

望安綠蠵龜保護區有喜！今年3月底就傳出有海龜登岸，在長瀨仔沙灘，產下第一窩卵，創下歷史性最早紀錄。氣象專家鄭明典在臉書以「海洋熱起來了！」為標題指出，海洋持續升溫，雖然還未破2024年創下的絕對最高溫紀錄，但是以日曆天統計，現在已經進入有現代分析以來的最高溫狀態，顯示氣候變遷。

鄭明典說，海洋有很大的熱容，要讓海洋熱起來並不容易。反過來說，海洋一旦熱起來，要等海洋降溫也是不容易，暖化的地球短期內應該是回不去，氣候調適問題要更慎重地面對！鄭明典文章甫發出，澎湖就傳出綠蠵龜產卵，繼2024年澎湖杭灣有海龜上岸，又破紀錄。

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澎湖海龜爸爸陳久林表示，綠蠵龜越來越早上岸的訊息，就需要更早投入人力經費，但以往調查的經費支援只靠公部門，若真的只靠自己熱血支援，總有一天燃盡。每年5至10月為綠蠵龜的產卵季，今年卻提早至3月底就傳出喜訊，再度改寫歷史新紀錄。

望安島綠蠵龜產卵棲地保護區，是依據《野生動物保育法》在1995年公告成立的野生動物保護區。該保護區為台灣少數僅存之綠蠵龜產卵地點，澎湖國家風景區管理處也於望安島上成立「澎湖望安綠蠵龜觀光保育中心」，與澎湖縣政府農漁局委託之研究團隊持續在當地推廣保育工作，並舉辦相關活動。

每年5-10月為望安綠蠵龜產卵季節，研究人員進駐調查。（陳久林提供）

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