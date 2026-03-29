中南部有望解渴？週三起連2波鋒面 清明全台雨紛紛

定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

週二前全台好天氣！中央氣象署預報，明天（30日）至週二各地大多為多雲到晴，週三起連2波鋒面通過、東北季風稍增強，尤其週六全台雨綿綿，對於水庫補水「不無小補」，但若要徹底解決旱象問題，可能需要較多波春雨型鋒面、甚至是梅雨季時，才有機會改善缺水問題。

中央氣象署預報員林定宜表示，週一、週二吹西南風，各地多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨。週三鋒面通過、東北季風稍增強，中部以北、東北部局部短暫陣雨或雷雨，午後山區局部短暫雷陣雨，其中中部以北清晨到上午有局部較大雨勢發生。

林定宜指出，週四東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，不過，由於台灣附近環境水氣還是比較多，因此中部以北、東半部還是有不定時局部短暫陣雨，南部多雲。清明連假週五、週六有另一波鋒面通過，週五下半天開始，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區局部短暫陣雨，全台都會下雨；週六中部以北、東半部局部短暫陣雨，南部地區多雲。

至於清明連假鋒面是否能為中南部水庫解渴？林定宜說，未來1週中部以北有好幾天降雨，尤其週五全台有雨，但都是短時間的降雨，可能「不無小補」，若要徹底解決旱象，可能需要較多波春雨型鋒面，甚至真正長時間大範圍下雨，如梅雨季時，水氣才會較多，以全面解決缺水問題。

溫度部分，林定宜說明，週一、週二各地溫暖，北部地區白天28、29度，中南部白天32、33度。在鋒面通過期間，北部、東北部白天偏涼，白天溫度22-26度，中南部天氣變化不大，中部白天溫度略下降2、3度，南部仍有29-33度之間；未來一週早晚溫度差異不大，北部早晚17-21度之間、中部19-21度，南部仍有21、22度。

林定宜提醒，週一、週二金門、馬祖，以及清晨、夜晚台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。另外，週二吹西南風，過山沉降降溫，因此東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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