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    首頁 > 生活

    台南亞太成棒主球場開幕戰 農會青農推廣在地農漁特產

    2026/03/29 17:54 記者王姝琇／台南報導
    台南市農會與仁德區農會展售農漁產伴手禮及優質鮮果。（記者王姝琇攝）

    台南市農會與仁德區農會展售農漁產伴手禮及優質鮮果。（記者王姝琇攝）

    台南亞太成棒主球場今天迎來首場職棒開幕賽，台南市農業局同步規劃農漁特產品展售活動，結合精彩賽事與在地農業，打造兼具休閒與產業推廣的多元場域，讓民眾在觀賽之餘，也能選購優質農產。

    首場邀台南市農會與仁德區農會帶來農漁產伴手禮和鮮切水果，吸引球迷購買。

    市長黃偉哲表示，市府積極推動農業與城市活動結合，透過大型體育賽事導入在地農漁特產品展售，不僅拓展農產品行銷通路，也讓更多民眾認識台南優質農產，達到推廣在地農業與活絡經濟的雙重效益。

    南市農業局局長李芳林說，透過此次與體育賽事結合的展售模式，讓農業走入更多元的生活場域，不僅增加農民與青農的銷售機會，也讓民眾在輕鬆的觀賽氛圍中接觸在地優質農產，進一步支持臺南農業發展。

    農業局說，今年上半年統一獅主場賽事共有48場，每場將由各區農會及青農2單位輪流進駐，展出當季新鮮農產品、加工食品及特色伴手禮，展現台南農業的豐富成果，並鼓勵青農透過與消費者面對面互動，建立品牌形象，拓展市場通路。

    台南市農會與仁德區農會展售農漁產伴手禮及優質鮮果。（記者王姝琇攝）

    台南市農會與仁德區農會展售農漁產伴手禮及優質鮮果。（記者王姝琇攝）

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