關山鎮住宿式長照機構動土 耗資3億提供99床服務縱谷長者

關山住宿型長照機構29日舉行動土。（縣府提供）

台東縣府爭取衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於關山鎮隆興段新建住宿式長期照顧機構，29日舉行動土典禮。縣長饒慶鈴指出，配合長照3.0，耗資經費3億餘元，興建99床住宿式長照機構，服務縱谷地區民眾，預計明年年中完工。這也同時分擔縱谷線社福壓力，未來南迴線也同樣興建長照機構。

地點選在台東縱谷線，由於許多年長者需全天照顧，但當地照服機構則多設在市區，且多為日照系統，不少為人子女需往返接送長輩，有此機構也能讓許多家庭得到更多喘息。

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衛生局長孫國平說明，縣內住宿式長照機構結合日間照顧、多功能活動區及24小時住宿型態，使服務更多元。過去機構多集中於市區，縣府向衛生福利部爭取2.4億餘元補助，並自籌5100餘萬元，於關山興建兩棟地上兩層的住宿式機構，建築等級接近醫院。

關山鎮長彭成豐說，當年提出計畫時，自己還是課長，承蒙立委陳瑩大力協助，才讓公所毅然提出計畫，事後才發現公所等級根本無此量能處理，直到2023年再請託縣府接手，當年在陳瑩協助下，中央幾乎是全額補助，但數年下來、物價飛漲，溢出成本就要1億多「真的很感謝縣長，但其實縣長應該是被我們坑了」。彭成豐的感謝詞也引起全場大笑。

饒慶鈴指出，台東65歲以上人口突破20%，已邁入超高齡社會，「老老照顧」、「雙老照顧」已是常態。除已啟用池上、成功、延平、太麻里等多元照顧中心，也攜手國有財產署、東基醫療財團法人推動太平榮家舊址轉型為樂齡健康長照園區，目前第一期工程進行中，南迴則在大武同樣設住宿式長照機構，預計2028年底完成，為75床。

關山住宿型長照機構29日舉行動土。（縣府提供）

關山住宿型長照機構29日舉行動土。（縣府提供）

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