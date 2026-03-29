為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太極門嘉義道館慶3週年 展現深耕地方力量

    2026/03/29 17:50 記者林宜樟／嘉義報導
    太極門嘉義道館舉辦新春茶敘，慶祝成立三週年。（太極門嘉義道館提供）

    太極門嘉義道館舉辦新春茶敘，慶祝成立三週年。（太極門嘉義道館提供）

    太極門氣功養生學會嘉義道館今天舉辦「和平永續，福馬奔騰」新春茶敘，歡慶太極門氣功養生學會成立60週年，以及嘉義道館成立3週年，透過展演、互動體驗及公益講座，展現持續深耕嘉義的力量。

    嘉義市府社會處處長李思賢、立委王美惠、嘉義市議員林煒軒、黃露慧、傅大偉、孫貫志、嘉義縣議員江佩曄、楊秀琴等今天到場參與盛會，太極門弟子林澈明代表恭讀掌門人致詞，以實際行動分享愛、和平與良心，以良心點亮希望之光，照亮溫暖更多人的心，眾人切下象徵喜慶與祝福的蛋糕，見證嘉義道館邁向新里程。

    表演活動如樂團演奏、青少年組成的祥獅與火龍珠陣展演及「樂活仙子團」舞蹈，由Energy Boys & Energy Girls帶來的「龍馬舞」引爆全場熱情。

    嘉義道館並邀請金融業高階主管退休，被譽為台灣網路銀行始祖的陳嘉鐘以「尋找心中的桃花源」為題，分享自己透過太極門氣功修練所得到的體會，面對人生挑戰，透過氣功修行與心念調整，培養正向思考與內在定力，找到屬於自己的「桃花源」，讓身心回到平衡與安定。

    病理科醫師林志恭主講「身體缺的不是藥是氣」，從細胞病理變化的專業角度，深入淺出分享如何透過練氣修復細胞，揭開重拾健康、啟動身體自癒力的關鍵奧秘。

    祥獅與火龍珠陣展演。（太極門嘉義道館提供）

    祥獅與火龍珠陣展演。（太極門嘉義道館提供）

    樂活仙子團舞蹈表演。（太極門嘉義道館提供）

    樂活仙子團舞蹈表演。（太極門嘉義道館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播