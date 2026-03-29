太極門嘉義道館慶3週年 展現深耕地方力量

太極門嘉義道館舉辦新春茶敘，慶祝成立三週年。（太極門嘉義道館提供）

太極門氣功養生學會嘉義道館今天舉辦「和平永續，福馬奔騰」新春茶敘，歡慶太極門氣功養生學會成立60週年，以及嘉義道館成立3週年，透過展演、互動體驗及公益講座，展現持續深耕嘉義的力量。

嘉義市府社會處處長李思賢、立委王美惠、嘉義市議員林煒軒、黃露慧、傅大偉、孫貫志、嘉義縣議員江佩曄、楊秀琴等今天到場參與盛會，太極門弟子林澈明代表恭讀掌門人致詞，以實際行動分享愛、和平與良心，以良心點亮希望之光，照亮溫暖更多人的心，眾人切下象徵喜慶與祝福的蛋糕，見證嘉義道館邁向新里程。

請繼續往下閱讀...

表演活動如樂團演奏、青少年組成的祥獅與火龍珠陣展演及「樂活仙子團」舞蹈，由Energy Boys & Energy Girls帶來的「龍馬舞」引爆全場熱情。

嘉義道館並邀請金融業高階主管退休，被譽為台灣網路銀行始祖的陳嘉鐘以「尋找心中的桃花源」為題，分享自己透過太極門氣功修練所得到的體會，面對人生挑戰，透過氣功修行與心念調整，培養正向思考與內在定力，找到屬於自己的「桃花源」，讓身心回到平衡與安定。

病理科醫師林志恭主講「身體缺的不是藥是氣」，從細胞病理變化的專業角度，深入淺出分享如何透過練氣修復細胞，揭開重拾健康、啟動身體自癒力的關鍵奧秘。

祥獅與火龍珠陣展演。（太極門嘉義道館提供）

樂活仙子團舞蹈表演。（太極門嘉義道館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法