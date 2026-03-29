春天來臨！宜蘭版水鄉澤國空拍視角 五十二甲濕地美景曝光

五十二甲濕地有蜿蜒的冬山河舊河道五股圳貫穿，形成巧妙的構圖。（王俊明提供）

蘭陽平原稻田完成春耕，放眼望去一片綠油油景致，宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明今天（29日）到國家級重要濕地五十二甲空拍，蜿蜒的冬山河舊河道五股圳，搭配綠意盎然稻田、積水農地，拍下阡陌良田獨特美景。

五十二甲濕地位在五結、冬山及蘇澳交界處，公告面積將近300公頃，有些地勢低窪的農地不適合栽種農作物，幾乎終年積水，雨季來臨時，扮演蓄洪池功能，每年春季與毗鄰插秧稻田相映成趣。王俊明的空拍照視野遼闊，稻田、水域、河道相互交錯，看起來一望無際，插秧稻田宛如鋪上綠地毯，畫面曝光後，被譽為宜蘭版的水鄉澤國。

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王俊明說，五十二甲屬於靠海的內陸型濕地，保有許多珍貴環境與物種，貫穿濕地的五股圳可航行鴨母船，每年春耕期，他都會到此空拍，透過畫面告訴大家，「春天來了」。

王俊明說，春天的五十二甲，拜秧苗所賜呈現綠色系，到了6月，稻穗成熟轉黃，便轉換成金黃色系，帶來不同的視覺感受。

蘭陽平原五十二甲濕地最新空拍畫面曝光，被譽為宜蘭版水鄉澤國。（王俊明提供）

五十二甲濕地稻田插秧後，綠油油景致宛如鋪上綠地毯。（王俊明提供）

有些地勢低窪農地幾乎終年積水，雨季來臨時，扮演蓄洪池功能。（王俊明提供）

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