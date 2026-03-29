竹市竹風漁市100元加倍券 兒童連假4/3-4/6每天加發1100張

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天宣布新竹漁港「竹風漁市」100元加倍券，將在兒童節連假期間（4月3日至4月6日）加碼推出每天1100張，民眾可用100元現金兌換200元加倍券使用，使用期限到4月30日止。

市府產發處表示，竹風漁市結合86攤的「現撈尚鮮」市場區與14家的「海味嘗鮮」餐飲區，民眾想嚐新鮮海味可來採買，但部分餐飲區不接受代客料理，除可買到最新鮮的漁貨，也能享用最新鮮的海產美味，部分市場區也設有「立食區」，讓民眾一邊採買漁貨，也能吃到有如日本築地市場的新鮮現場料理。

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市府今天也宣布，農曆春節期間推出的竹風漁市加倍券，民眾反映良好，加倍券是讓民眾可用100元現金兌換200元面額的加倍券，且可在市場區及餐飲區使用，將在兒童節連假期間（4月3日至4月6日）連續4天，每天發1100張的加倍券，發完為止，使用期限到4月30日。

另市府也在清明兒童連假期間推出「香山巡迴線」的假日觀光巴士，以香山車站為節點，串聯新竹漁港、海山漁港、香山濕地等熱門景點，且是免費搭乘服務，可讓民眾輕鬆規劃新竹濱海一日遊行程。未來也會辦理端午龍舟賽、漁港生活節、國際風箏節及啤酒節活動，帶動新竹漁港觀光人潮。

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

新竹市竹風漁市100元加倍券將在兒童連假4/3-4/6，每天加發1100張，邀市民來體驗品嚐新鮮漁貨。（記者洪美秀攝）

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