持續善的循環！新店錦秀社區認養百位家扶兒心願禮 感謝各界協助重建

新店錦秀等坡地社區去年10月發生擋土牆崩落意外，目前仍在重建中，部分住戶已先返家；社區為感謝各界協助，發起認養100個家扶孩子願望的公益活動，今將禮物轉交給新北市家扶中心。（圖由呂士函提供）

新店錦秀等坡地社區去年10月發生擋土牆崩落意外，新北市府啟動預防性撤離並進行邊坡搶修，目前市府持續加速工程並加強監測，部分住戶日前已先行返家；新店錦秀社區主委呂士函為感謝社會各界協助社區重建，特別在兒童節前夕與家扶基金會新北市家扶中心合作，發起認養100個家扶孩子願望的「心願認領，愛傳家扶」公益活動，將各界「患難見真情」協助社區的感動，轉化為關懷社會的公益力量。

錦秀社區的社區住戶認領100張來自「家扶基金會」受助孩童的心願卡，完成孩童平常生活日用品的需求心願，如書包、文具、玩偶等物資，2天旋即認養完畢，社區今早在錦秀社區文康中心舉行正式「捐贈儀式」，現場由呂士函、總幹事陳亞芳、社區住戶一同將百份禮物轉交給新北市家扶中心，家扶中心督導蘇慧文也回贈感謝狀，感謝錦秀住戶的慷慨解囊。

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「這不僅是物質的捐贈，更是社區重生意義的具體展現」呂士函致詞時哽咽表示，他也是擋土牆崩落的受災戶，在外流浪3個月，便想用自己的方式回饋社會，他轉述錦秀社區住戶的善心動念提到，從擋土牆事件受助，到現今有能力幫助他人，這份「良善的循環」是因為每位住戶的善心才得以轉動，他也謝謝每位認養禮物與默默支持的社區住戶，讓社區更有了溫度，相信社區會愈來愈好。

新北市議員陳永福、陳乃瑜、黃心華服務處今也到場與社區一同感受助人的喜悅，陳乃瑜指出，她一進來看到這麼多禮物的呈現，就已泛紅眼框；陳永福表示，「你照顧別人的小孩，未來別人也照顧你的小孩，善的循環，讓愛與社會的距離更近。

新北市家扶中心督導蘇慧文（左）回贈感謝狀給新店錦秀社區，社區主委呂士函（右）代表收下。（圖由呂士函提供）

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