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    首頁 > 生活

    一片枯黃！乾旱重創古坑茶園 茶農嘆：種茶生涯「數一數二慘」

    2026/03/29 14:42 記者李文德／雲林報導
    立委劉建國邀相關單位現場會勘。（圖由古坑鄉公所提供）

    立委劉建國邀相關單位現場會勘。（圖由古坑鄉公所提供）

    雲林古坑為縣內產茶重鎮，今年初雨量稀少，已傳出樟湖、草嶺地區茶樹枯黃。當地農民指出，茶樹吐不出新芽，今年春茶至少減少4成以上，慘況堪比三年前很差，甚至更勝。農業部茶改場現勘後表示，發現茶葉褐化、落葉嚴重，初判損失逾2成，符合天然災害救助條件，將啟動救助程序。

    雲林縣內種植面積342公頃，其中古坑鄉約336公頃，占全縣98％，樟湖、草嶺、桂林、華山等村落為主要種植地。

    種茶逾40年的樟湖村長廖永樹表示，樟湖村種植金萱、烏龍茶為主，今年1、2月無雨乾旱，導致茶樹無法萌芽，甚至已經有部分出現落葉枯死，如他將近1公頃的茶園，即便有儲水系統緊急引水灌溉，效果仍有限，今年乾旱是數一數二少見。

    另樟湖茶農詹美麗表示，自己種植1.1公頃的茶園無法倖免於難，原本每公頃可收6、7千台斤茶菁，如今可能只低於一半，無水源者可能還不到1成，全數茶農苦不堪言。

    旱災同樣衝擊古坑高海拔山區的草嶺村。村長陳兵通表示，連月無雨導致茶樹停止成長，粗估超過8成茶園受損，光靠山嵐霧氣根本無法讓茶樹生長。

    廖永樹表示，山區茶園普遍受災，品質下滑恐會壓低價格，後續也要加快剪枝作業，希望農業相關單位可以啟動天然災害救助免現勘，簡化災損認定流程，不然恐怕夏茶都會受影響。

    昨立委劉建國邀請茶改場、農糧署與古坑鄉長林慧如等人昨到茶園會勘損失。茶改場南部分場長林儒宏表示，根據統計今年古坑茶區1、2月累積雨量僅14毫米，發現茶葉已褐化與落葉嚴重，初步判定損失逾兩成，符合天然災害救助標準，將啟動相關程序。

    立委張嘉郡預計明邀請中央單位、縣府四方會勘。張嘉郡表示，將協助茶農爭取免現勘以利加速救助流程；鄉公所表示，會持續關注乾旱對當地其他作物的連帶影響。

    古坑山區遇乾旱，樟湖、草嶺等地區的茶園一片枯黃。（記者李文德攝）

    古坑山區遇乾旱，樟湖、草嶺等地區的茶園一片枯黃。（記者李文德攝）

    種茶逾40年的廖永樹指出，今年茶災是數一數二嚴重。（記者李文德攝）

    種茶逾40年的廖永樹指出，今年茶災是數一數二嚴重。（記者李文德攝）

    種茶逾40年的廖永樹指出，今年茶災是數一數二嚴重。（記者李文德攝）

    種茶逾40年的廖永樹指出，今年茶災是數一數二嚴重。（記者李文德攝）

    古坑山區遇乾旱，樟湖、草嶺等地區的茶園一片枯黃。（記者李文德攝）

    古坑山區遇乾旱，樟湖、草嶺等地區的茶園一片枯黃。（記者李文德攝）

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