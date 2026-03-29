來自中國污染持續上升 西台灣今空品亮橘燈

今天台灣西半部的空氣品質都亮橘燈，30日後整體空氣品質才會轉好。（翻攝自空氣品質監測網）

受來自中國的境外污染物和風場影響，環境部今（29日）表示，今天台灣西半部整體空品呈現橘色燈號，健康敏感族群若外出一定要注意防護，預計明天空氣品質才會轉好。

依監測資料及氣象署29日10時氣象資料顯示，環境部表示，今日環境風場為東南風至偏南風，受中國沿海污染物濃度上升及境外污染物移入影響，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖及中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

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隨明天的環境風場為偏南風，環境部表示，中部以北污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖及中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

環境部指出，31日環境風場為偏南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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