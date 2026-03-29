竹市兒童節禮物送擦手巾 家長怨恐當抹布丟一旁

新竹市府今年要送給全市4.6萬名兒童的兒童節禮物是一條擦手巾，家長怨恐當抹布丟一旁。（照片取自網路貼文）

新竹市府今年送給全市4.6萬名學童的兒童節禮物提前曝光，是條皮卡擦手巾。有家長在網路社群發文哀嘆，原本期待的兒童節禮物竟是條會被孩子丟一旁的抹布？抱怨市府送給孩子擦手巾是嫌孩子手髒嗎？除不實用，還不如像前幾年送粉蠟筆及水壺等兒童節禮物。有的更與鄰近竹北市公所送的匹克球拍和籃球比較，直呼推廣球類運動及健康，都比送擦手巾有意義。

對此，市府教育處表示， 今年市府針對慶祝兒童節項目內容多元，皮卡擦手巾僅是其中一項，預計會在4月1日發放給全市國小及幼兒園的學童，數量約為4萬6000份，擦手巾除因皮卡造型可愛，也希望多洗手保持個人清潔，共同打擊腸病毒等衛生疾病。市府也準備兒童節神秘禮物，會在4月1日公布。

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有家長在網路社群抱怨發文稱竹市府今年的兒童節禮物竟是條擦手巾，這樣的擦手巾成本大約20元，抱怨市府太小氣，竟送這樣的兒童節禮物，孩子一看以為是抹布，送擦手巾是嫌孩子手髒嗎？如果在學校使用，全班都一樣，又要寫上姓名，不是孩子專屬的禮物，讓人看到大失所望。

反觀鄰近的竹北市公所，兒童節禮物很多元，從鼓勵從小培養音樂氣息的小樂器，到今年鼓勵運動的匹克球和籃球，都可看出為政者的用心，反觀竹市不僅公部門預算大幅增加且充足，但送給孩童的兒童節禮物竟如此小氣，至今「生生喝鮮奶」的政策也未上路，根本不關心孩童的成長與發展。

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