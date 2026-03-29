白天像豪宅區、夜晚一片黑！彰化「富人」社區路燈不亮1年了

彰化市平順街兩旁的透天住宅，白天整齊氣派，彰化人稱為「富人區」社區。（記者張聰秋攝）

彰化市莿桐派出所後方的平順街，白天看起來整齊氣派，透天住宅林立，被彰化人稱為「富人區」，但太陽下山，整條街陷入一片漆黑，由於社區路燈已近1年未亮，主因是未繳電費，被台電斷電，夜晚只剩住家燈源，還有派出所旁、社區活動中心前的LED電子看板當照明，社區居民感慨有如「三等國民」實在悲哀！

住戶指出，平順街不僅是社區主要道路，也是民眾通往彰化市果菜市場的一般道路，每天進出機車超過500輛，如今路燈全黑，晚間通行風險大增。居民為此已開過3次協調會，彰化市長林世賢也曾到場了解，但問題至今仍未解，社區約300戶住戶，到了晚上街道幾乎全黑，讓人相當不安。

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有住戶憂心安全，認為路燈亮不亮攸關生命，「只要能亮起來，電費我們願意認養也沒關係」也有住戶持不同看法，指出路燈是公共設施，應由政府負責，且社區為透天住宅，沒有成立管委會的必要，不想額外負擔管理費。另有居民直言，當初買房時，建商未告知路燈屬社區自有設施。

據了解，該社區屬自辦市地重劃區，當年農地變更建地時，原開發申請人承諾負責公共設施管理與電費支出。沒想到，開發商固定繳費一段時間後，去年起停止支付，路燈因此斷電至今。

彰化縣政府建設處表示，該案2014年經內政部核定變更為住宅區，附帶條件即為公共設施須由社區管理委員會維護。縣府已於去年5月召開協調會，要求原開發申請人履行責任，並於10月再向住戶說明當初都市計畫變更始末，後續也將持續輔導社區成立管委會，解決路燈與公共設施管理問題。

彰化市「富人區」社區路燈去年起因未繳電費被斷電，路燈停擺近1年。（記者張聰秋攝）

彰化市平順街社區入夜後一片黑暗，微弱燈源來自住家照明。（記者張聰秋攝）

彰化市自辦市地重劃區的「富人區」社區，路燈近1年不亮了，晚上勉強靠社區活動中心前的電子看板當照明。（記者張聰秋攝）

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