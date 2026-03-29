桃園場整合香草莢製程 省工又提升3倍香氣

桃園場研發香草莢清洗設備。（桃園農改場提供）

台灣生產的香草莢品質好，為更進一步提高品質，農業部桃園農改場整合該場近年研發的「香草莢清洗裝置」、「香草莢殺菁設備製程」等技術，建立香草莢一貫化加工技術，可讓香草品質穩定，效率更比人工處理提高5倍，含有的香草香氣更是傳統方式的3倍。

被譽為香料皇后的香草莢，是由香莢蘭成熟果莢經加工調製後形成的天然香料，廣泛應用在冰淇淋、烘焙、香氛、乳製品等產品，我國過去使用的香草莢都從國外進口，隨近年在國內推廣種植，國內年產量已超過60噸，桃園場副研究員葉志新表示，香草莢必須經過加工才會產生大眾熟悉的香草醛等香氣成分，加工過程包括殺菁、發酵、乾燥與熟成等階段，每一個環節都需要精準控制。

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葉志新進一步指出，過去則多靠人工經驗或天氣條件，如刷洗果莢要靠人工費時費力，清潔程度也難以一致，傳統熱水殺菁方式常因受熱不均，容易造成果莢表皮燙傷或品質不穩定，進而影響價值，該場研發「香草莢清洗裝置」可有效去除泥沙與雜質，清洗效率比人工提升約5倍，並降低果莢受損風險，並研發「香草莢殺菁設備及複段式製程」，讓果莢可內外受熱更加均勻，並導入環控設備進行發酵及乾燥製程，減少氣候影響。

桃園場表示，透過這些製程，香草莢的香氣成分香草醛提高2%以上，較傳統方式增加3成，果莢耗損率也在1%以下，未來將持續推廣相關製程方式到產業，提高台灣香草競爭力。

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