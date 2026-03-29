北捷通車卅年制服持續進化 初代曝光展現親切有活力

北捷第一代制服。（北捷提供）

台北捷運木柵線1996年通車，至今歷經卅個年頭，工作人員制服也隨著時代更迭，從初始的綠、藍色散發親切與活力，進化改良到第六代，採用環保材質、強化服飾機能提升行動靈活度。台北捷運公司說，即日起至4月28日，可於捷運大安森林公園站陽光大廳觀展，回顧卅年設計演變。

北捷表示，第一代制服運務女性以綠色調為主，夏季身著清新明亮的淺綠裙裝、冬季搭配西裝外套與長褲，男性穿著藍色西裝外套，展現營運初期親切有活力的形象；維修人員因應工作環境，以高辨識度和安全為考量，制服上身採亮紅色。

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第二代隨著淡水線通車並逐步擴展捷運路網，運務制服以藍色為主調，女性由裙裝改成西裝長褲，男性為灰色襯衫搭配藍色斜條紋領帶，呈現專業形象；維修制服維持明亮視覺，淺色系搭配同色系長褲。

第三代運務男、女性分別以藍、綠色系為基調，女性搭配領結，男性西裝搭配條紋領帶，增添層次感。維修制服延續實用和安全機能，淺灰搭配深藍色設計，強化辨識度。

第四代運務女性制服強調圓融，夏季灰色混淺條紋為主、冬季採黑色系；男性維持藍色基調，代表捷運向現代化邁進；維修制服深藍色為主調，搭配淺藍色橫向拼接設計，提升活潑感。

第五代深藍、淺藍色系交織，整體設計更為俐落、專業；維修制服隨著台灣紡織科技不斷創新，加入透氣、快乾等機能布料，外套則強化防風機能。

最新款第六代運務制服外套跳脫西裝改為夾克，行動更靈活，鈕扣選用寶特瓶回收再製材質，意味企業對環保的承諾；維修制服則延續機能布料，外套搭配可拆卸式內刷毛外套，可按天候靈活調整穿法。

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