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    首頁 > 生活

    戰火未歇！阿聯酋航空飛杜拜每天1班 阿提哈德4月復飛中東航線

    2026/03/29 13:04 記者黃宜靜／台北報導
    阿提哈德航空表示，預計4月起恢復往返台北-阿布達比航線。（資料照，記者吳亮儀攝）

    阿提哈德航空表示，預計4月起恢復往返台北-阿布達比航線。（資料照，記者吳亮儀攝）

    伊朗與美、以開戰屆滿月餘，不少往返周邊地帶的航線仍未復飛；阿提哈德航空表示，預計4月起恢復往返台北-阿布達比航線，阿聯酋航空在官網公告指出，目前確定至4月30日每天都有1班台北往返杜拜的航班。

    美以上個月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，位於阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空、阿提哈德當時宣布暫時停止桃園往返杜拜、阿布達比的航班；日前阿聯酋航空及阿提哈德航空已宣布有限度復飛，不過阿提哈德台北-中東航線至今仍未恢復。

    阿提哈德航空表示，4月起將恢復往返台北-阿布達比航線，初期運行每週3班（往返6架次），其中台北飛往阿布達比為每週一、四、六，阿布達比飛至台北航班則為每週三、五、日。

    阿聯酋航空表示，目前原則上每天會有1航班往返台北杜拜，並依情形進行調度，目前官網最新航班時刻表為至4月30日每天都有一班台北往返杜拜的航班，旅客可隨時自阿聯酋官網查詢最新資訊。

    阿聯酋航空表示，目前原則上每天會有1航班往返台北杜拜，並依情形進行調度。（資料照，記者吳亮儀攝）

    阿聯酋航空表示，目前原則上每天會有1航班往返台北杜拜，並依情形進行調度。（資料照，記者吳亮儀攝）

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