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    首頁 > 生活

    協助綠領人才銜接最新國際趨勢 國環院將辦大會

    2026/03/29 13:11 記者楊媛婷／台北報導
    國環院舉辦綠領人才測驗，每年都吸引大批民眾報考取得資格。（國環院提供）

    國環院舉辦綠領人才測驗，每年都吸引大批民眾報考取得資格。（國環院提供）

    隨企業對淨零減碳需求，綠領人才的平均月薪都超過4萬元，環境部國家環境研究院表示，因應「淨零綠領人才培育課程」教材自今年起全面更新，除昨天舉辦以舊教材為範圍的測驗，也會協助之前取得合格證明的銜接上最新趨勢。

    因應社會對綠領人才的需要，國環院舉辦「環境部淨零綠領人才培育課程」，學員上完48小時的課程後，就可參加測驗取得合格證明，國環院代理院長巫月春表示，今年相關教材已經全面更新，納入「碳排放交易制度（ETS）」、「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」、「科學基礎減量目標倡議（SBTi）」及「碳費三子法」等重要議題，而去年上舊教材課程的學員將近有2400名，但有2百名學員還沒有參加測驗。

    巫月春表示，為顧及這2百名學員的權益，昨天在全國10個地區同步舉行測驗，這次參加測驗的人背景涵蓋資訊、機電工程、會計、醫護、生科等，6成為社會人士、4成為在校學生；男性占比約55%，略高於女性；約35%具研究所以上學歷；平均年齡約35歲，顯示綠領學習成為職場中堅世代強化轉型競爭力的重要選擇。

    國環院表示，今年將於5月23日、9月5日及11月21日舉辦3場全國集中測驗，命題範圍將以新版教材為準，為協助去年使用舊版教材學員掌握最新政策與制度脈動，將於今年上半年與氣候變遷署合作舉辦「綠領人才大會」，協助已取得合格證明者回訓增能，以銜接新版教材新增的重要國際制度與政策趨勢。

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