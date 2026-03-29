台南鹽水高樓救災演練 新配發通訊中繼台亮相

新配發的「同頻中繼台」，在現場架設強化無線電通訊品質，確保指揮調度順暢。（第一大隊提供）

為強化高樓火災及大量傷病患事故之應變能力，台南市消防局第一救災救護大隊今天（29日）上午在鹽水區欣和中央大樓舉辦消防搶救演練，模擬高樓建築發生火警，現場濃煙密布並有多名民眾受困及受傷，全面驗證消防單位面對複合型災害之應變與搶救效能，並提高住戶防災、逃生觀念。

第一大隊指出，演練情境設定建築物突發火災，火勢迅速延燒並伴隨大量濃煙，造成住戶受困高樓層及多名傷患倒臥現場。消防人員到場後，立即展開人命搜救、雲梯車高空搶救、室內滅火攻擊及傷患緊急救護等任務，並同步啟動大量傷病患機制，進行檢傷分類及分流後送，展現高效率且有系統的救災流程。

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這次演練也針對特別針對高樓建築常見的無線電通訊屏蔽問題，運用新配發的「同頻中繼台」，在現場架設強化無線電通訊品質，確保指揮調度順暢，避免因訊號中斷影響救災效率。同時也實際操作如何將重型救災裝備迅速運送至高樓層，支援第一線搶救人員。

台南市消防局局長楊宗林表示，面對各類型災害風險，唯有透過平時扎實訓練與跨單位合作，驗證救災體系運作 才能在災害發生時迅速應變、有效處置。

第一大隊大隊長邱國禎指出，大量傷病患事故處置講求速度與精準判斷，尤其在高壓環境下，檢傷分類與後送順序直接影響整體救援成效。今天演練以貼近實際災害情境設計，讓同仁在逼真環境中熟悉各項應變流程，未來也將持續精進專業訓練，全面提升救災救護品質。

台南鹽水高樓火災搶救演練，出動雲梯車。（第一大隊提供）

人員集結安全管控，準備進入大樓內搜救。（第一大隊提供）

演練大量傷病患機制進行檢傷分類、現場救治。（第一大隊提供）

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