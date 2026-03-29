阿里山神怡橋整治奪台灣景觀大獎傑出獎

神怡橋下方整治工程利用88風災塊石打造多孔隙、緩坡化護岸，提供生物廊道及棲地。（嘉義林業分署提供）

「2025第十三屆台灣景觀大獎」頒獎典禮28日在台北流行音樂中心舉行，農業部林業及自然保育署嘉義分署以「阿里山森林遊樂區神怡橋下方整治工程」脫穎而出，獲得自然保育類最高榮譽「傑出獎」。分署長李定忠代表領獎後表示，可以能獲得這項國內景觀界最具權威性與專業性的指標大獎，代表嘉義分署堅守施工品質的同時，更融合了地景營造與生態保育的具體成效得到肯定。

李定忠指出，神怡橋緊鄰神木車站，為串聯巨木群步道及觀賞紅檜巨木風采的重要樞紐。但由於橋下野溪地勢陡峻，每逢颱風豪雨，兩側邊坡容易受到強降雨沖刷，除危及神怡橋、阿里山林業鐵路、車站及周邊步道安全，也讓珍貴檜木資源面臨生存考驗。

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整治工程以「搶救珍貴檜木、打造韌性綠色基盤」為主軸，團隊捨棄傳統大規模開挖，採用低衝擊的保護工法，採取88風災後的致災塊石，經專業人員挑選及精心砌築後，營造多孔隙緩坡化的保護工程。不僅成功穩定河床，更藉由緩坡化多孔隙，構築動物安全往返水陸域的生物廊道，提供原生植物良好的棲地環境，將工程與自然環境完美融合。

嘉義分署說，神木車站自1998年阿里山神木放倒後，該區域欠缺一處核心地標。工程完工後，河道展現出壯闊的流瀑及垂濂水域等多層次豐富的水岸景觀，重塑了神木區遊憩地景，達成提升韌性、生態保育與美學價值的三贏目標。

多層次豐富的水岸景觀重塑了神木區遊憩地景，造訪的遊客能飽覽溪流動靜之美。（嘉義林業分署提供）

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