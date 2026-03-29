屏東二手物市集萬丹森林公園登場 上午已逾8千人尋寶

屏縣二手物市集上午就湧入8千位鄉親尋寶。（記者羅欣貞攝）

為推廣資源循環、讓好物重獲新生，屏東縣政府環保局今（29）日在萬丹森林公園廣場舉辦「二手物來來去去市集」，上午湧入超過8000位鄉親熱情參與，屏東縣長周春米親自和民眾一同挖寶，也捐出跑行程的同款外套義賣，由粉絲周姓女縣民以1.5萬元拍下，拍賣所得將由縣府捐給社福單位。今日市集預計進行到下午1點30分。

今日活動除設有民眾擺攤及環保局設置有「二手物鑑價攤位」外，特別規劃「資源回收物兌換」，民眾只要攜帶乾電池或高壓容器就可兌換清潔用品或園遊券，宣導鼓勵民眾高火災風險垃圾回收，在短短幾小時就回收了565支高壓容器及313公斤的廢乾電池，成效相當豐碩。

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另有「舊衣 DIY 體驗攤位」，由民眾準備舊衣，在現場志工的教學引導下，民眾DIY將舊衣變身精美面紙盒，讓舊衣活化延續生命，參與的民眾對於自己的作品，除了訝異之外更有些感動，現場還有設置「小家電維修」站，由專業師傅幫大家把壞掉的小電器修好，讓民眾省了一些荷包。

迎接即將到來的兒童節，活動特別設計融合童年回憶的「釣魚、水槍、彈珠汽水」趣味遊戲，將傳統童玩轉化為水質教育體驗，引導大小朋友在趣味探索中觀察不同水質情境，了解其差異與影響，進而培養守護水環境的觀念與責任感。

環保局表示，近年來社會快速發展與生活消費型態改變，各式商品推陳出新，廢棄物不斷增加，無形中加重了環境負擔，因此環保局呼籲民眾，平時減少使用一次性產品，購物自備塑膠袋、用餐備環保餐具、作好資源回收，以降低後端垃圾處理負擔，打造資源循環零廢棄社會。

屏東縣長周春米表示，二手物市集活動的辦理，除了讓民眾享受在二手市集挖寶的樂趣外，更重要的是希望民眾能認同二手商品，養成惜物的習慣，進而促使物盡其用，讓資源不浪費，呼籲大家將這份減廢惜物熱情延續到日常，共同打造環保永續的屏東家園。

現場有「舊衣 DIY 體驗攤位」，民眾準備舊衣在志工引導下，將舊衣變身精美面紙盒。（記者羅欣貞攝）

小家電維修站超受歡迎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（右）捐出跑行程同款的外套義賣，粉絲、陽明交大碩士生周姓女縣民（左）標得後十分開心，直說會捨不得穿，一定要好好珍藏。（記者羅欣貞攝）

二手物市集光是開幕式就有超過1200位鄉親參加。（記者羅欣貞攝）

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