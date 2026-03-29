桃園社子國小攜手企業種下350棵台灣原生樹苗 打造海線森林小學

桃園新屋社子國子攜手企業推動「十年千校永續校園種樹計畫」。（社子國小提供）

桃園市新屋區社子國小位於海線地區，長期面對強風與日照等自然條件挑戰，日前迎來一場別具意義的綠色行動，與企業攜手推動「十年千校永續校園種樹計畫」（10萬棵植樹計畫），號召60家企業齊聚校園共同種下350棵台灣原生樹苗，透過系統化植栽配置與原生樹種導入，為海線校園打造綠意盎然的森林學習環境，未來將逐步形成兼具防風、遮蔭與生態功能的校園林帶。

此植樹行動於校內種植牛樟、羅漢松、櫸木、佛光樹、黃連木、毛柿及桂花等多樣台灣原生樹種，這些樹種兼顧在地環境適應性，隨著樹木逐步成長，未來將在校園中形成穩定的微型生態系，不僅有助於提升生物多樣性，也能吸收碳排、調節校園微氣候、降低熱島效應，進一步強化校園面對極端氣候的調適能力。

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校長賴美娟今（29）日表示，植樹當天由四、五年級學生與幼兒園孩子共同參與，在校內辦公室前種植桂花樹步道。孩子們親手覆土、澆水與種植樹苗，在實際體驗中親近土地與自然。透過參與式學習不僅理解樹木對環境、生態與人類生活的重要性，也讓永續教育從課堂延伸到校園日常，以實際行動回應氣候變遷議題為校園增添綠意，這不僅是一項校園綠美化行動，更是將校園打造為「都市林」的重要實踐，讓學校成為融合教育、生態與氣候韌性的學習場域。

賴美娟提到，此次植樹活動不僅是校園綠化與環境美化的具體實踐，也呼應國際間日益重視的「自然為本解方（Nature-based Solutions, NbS）」理念，未來將持續把新植林區納入校本課程，結合自然觀察、生態教育與氣候議題教學，讓學生在日常校園生活中親近自然、理解生物多樣性，並培養面對環境變遷的責任感與行動力。

桃園新屋社子國子學子分工種植、為樹苗蓋上溫暖的泥土。（社子國小提供）

桃園新屋社子國子學子分工種植、為樹苗蓋上溫暖的泥土。（社子國小提供）

桃園新屋社子國子學子分工種植、為樹苗蓋上溫暖的泥土。（社子國小提供）

桃園新屋社子國子學子分工種植、為樹苗蓋上溫暖的泥土。（社子國小提供）

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