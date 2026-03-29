百年校慶大禮！東石高中技能競賽勇奪雙金表現亮眼

東石高中選手出發參加第56屆全國技能競賽南區分區競賽前誓師出征。（東石高中提供）

國立東石高中近年來在教學與技能培訓上展現強大實力，在校方積極籌辦百年校慶時，日前進行的「第56屆全國技能競賽南區分區競賽」，東石高中選手一舉奪下職類青年組的二金、1第4、二佳作的空前佳績，展現技職教育的紮實根基 。

東高校長蔡吉郎表示，這次競賽成績亮眼，不僅是學生辛勤練習的成果，更體現了師生共同努力、精益求精的專業素養。也代表著「百年東高」不只是歷史的傳承，更是對卓越技能的不懈追求。

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獲電氣裝配職類第一名的歐騏勝指出，去年全國中等學校工科技藝競賽獲得第4，這次非常感謝陳柏妤老師與張峻嘉老師的悉心指導，在強大壓力下仍能保持配線的精準度。這座獎牌對我來說是極大的肯定，也更有信心面對未來的全國決賽，要再為東高爭光。

汽車技術職類第一名柯佑誠說，能獲得第一名要感謝王聖傑主任與林溪銀老師的專業帶領，因為有去年全國中等學校工科技藝競賽第6的加持，提升了汽車技術的邏輯與診斷能力。練習遇到瓶頸時，是老師的鼓勵讓我堅持下去，過程中也體會到技職人專注細節的精神。

工業控制職類第四名李奕德表示，跟著唐山林主任與魏志軒組長的這段培訓時光，學到很多課本以外的控制技術 。每一次的錯誤調整都是成長的養分，會繼續努力提升自己。

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