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    首頁 > 生活

    澎湖縣適應體育成果發表會暨融合運動嘉年華 建立特生自信與成就感

    2026/03/29 11:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣適應體育成果發表會，在澎湖多功能綜合體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣適應體育成果發表會，在澎湖多功能綜合體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府教育處今（29）日，在澎湖縣綜合體育館舉辦「適應體育成果發表會暨融合運動嘉年華」，活動透過多元闖關體驗及3對3足球友誼賽，促進特殊教育需求學生與一般學生共同參與體育活動，營造友善共融的學習環境，也讓特生都能在運動中找到自信，培養終身運動習慣。活動中傳出澎湖體育會前理事長張偉男，在基隆港溺斃不幸，讓在場體育後輩唏噓不已！

    此次活動整合澎湖縣身心障礙者服務協會申請的公益彩券的「一起來玩球吧」運動推廣計畫與「適應體育增能計畫」，透過系統化課程設計與跨專業團隊支持，提供特殊需求學生更多接觸球類運動的機會，學生透過足球練習，不僅提升體能與動作協調能力，也在過程中增進專注力、自我控制與團隊合作能力；同時，透過判斷、選擇與問題解決歷程，亦促進其邏輯思考與認知發展，展現適應體育的多元學習成效。

    嘉年華活動設計多項融合運動闖關，包括足球盤帶、射門挑戰及合作接力等，並依學生能力進行彈性調整，讓不同能力的學生皆能成功參與並建立自信。此外也進行的3對3足球友誼賽，提供學生實際應用練習成果的機會，在比賽中學習合作、互動與規則遵守，展現融合運動的精神。

    澎湖縣議長陳毓仁、教育處長陳晶卉等貴賓，都參與開幕儀式，以行動支持鼓勵特教生加入運動行列。充滿歡樂氣氛會場，卻傳出前澎湖體育會理事長張偉男，在基隆港酒後失足溺斃不幸，引發一陣錯愕。

    澎湖縣議長陳毓仁，替三對三足球賽開球。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁，替三對三足球賽開球。（記者劉禹慶攝）

    三對三足球賽，為澎湖近年積極發展項目。（記者劉禹慶攝）

    三對三足球賽，為澎湖近年積極發展項目。（記者劉禹慶攝）

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