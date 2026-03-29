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    首頁 > 生活

    彰化空污飆橘！八卦山大佛變「灰佛」 眼前一片黑

    2026/03/29 11:14 記者張聰秋／彰化報導
    今天空氣髒，上午彰化地區天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    今天空氣髒，上午彰化地區天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今天（29日）再度被空氣污染籠罩，空氣品質明顯轉差，連地標八卦山大佛也陷入灰濛之中，遠看只剩模糊輪廓，被民眾形容成「灰佛」不少人一早外出就戴上口罩，有過敏體質者直呼喉嚨癢、眼睛刺痛，「連呼吸都覺得髒！」

    根據環境部空氣品質監測網資料，今天上午10點15分，縣內多個測站亮起橘色警示，其中員林AQI達113、二林111、彰化104，皆屬對敏感族群不健康等級；線西與大城雖為普通，但整體空氣品質偏差。

    彰化市天空灰白一片，陽光被霾遮住，民眾行經彰化市區，前方視線的建築物明顯縮小，平常能看到遠方建物，今天灰濛濛，遠眺八卦山方向，眼前一片朦朧，平常天氣好時清楚可見的大佛，今天大佛也被霾害遮蔽，幾乎「消失」。

    環保局指出，今天風場轉為東南風，中部地區受中央山脈阻擋，風速偏弱，污染物不易擴散，加上白天光化作用影響，臭氧濃度恐再上升，空品吾能持續惡化，預估可能要到週二若有下雨，空氣才會改善，提醒敏感族群與孩童、長者減少外出，並避免劇烈活動。

    髒空氣來襲，民眾眺望八卦山上大佛也模糊，成了「灰佛」。（記者張聰秋攝）

    髒空氣來襲，民眾眺望八卦山上大佛也模糊，成了「灰佛」。（記者張聰秋攝）

    今天上午，彰化市區成了「霧城」民眾行經金馬路與中山路，平常可見金馬路遠方建物，今天只看到陸橋，過了陸橋一片灰黑。（記者張聰秋攝）

    今天上午，彰化市區成了「霧城」民眾行經金馬路與中山路，平常可見金馬路遠方建物，今天只看到陸橋，過了陸橋一片灰黑。（記者張聰秋攝）

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