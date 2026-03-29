台南食育營報名「秒殺」 學童化身營養小老師驚艷家長

食物大解密，帶學童認識六大類食物。（台南市政府提供）

台南市教育局攜手長榮大學於3月21、22、28、29日舉辦「2026學童食育體驗營」，活動首日由教育局副局長楊智雄代表到場勉勵，期許學童透過多元體驗，養成均衡飲食與健康生活習慣，為成長奠定良好的基礎。

長榮大學保健營養學系主任陳妙齡指出，本次以「食育行動學堂」為主題，課程圍繞「認識食物、聰明選食、動手實作」，首日以認識六大類食物、健康餐盤及含糖飲料風險為重點，並學習食品標章辨識與聰明選食技巧；另結合在地食材與實作，從認識農產到動手料理，透過闖關活動與製作米披薩、水果優格等健康餐點，培養學童均衡飲食觀念與生活責任感。

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教育局長鄭新輝指出，本次食育營結合專業師資與大學生團隊，規劃兼具知識性與趣味性的課程，從認識食材、學習營養知識到實作料理，「做中學、學中做」，循序引導學生建立正確選食能力，提升健康素養，培養可實踐於日常的生活能力。

長榮大學助理教授李亦臻補充，活動自開放報名即引發熱烈回響，家長以「秒殺報名」表達高度肯定，活動後回饋亦十分正向，認為課程兼具趣味與教育意義。有家長分享，孩子返家後會持續念唱「六大類食物口訣」，甚至主動提醒家人調整飲食習慣；亦有家長表示，孩子能將所學落實於生活中，收穫豐富且深具意義。

食育闖關遊戲，帶領學童認識家鄉食材。（台南市政府提供）

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