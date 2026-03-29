為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南食育營報名「秒殺」 學童化身營養小老師驚艷家長

    2026/03/29 11:24 記者王姝琇／台南報導
    食物大解密，帶學童認識六大類食物。（台南市政府提供）

    食物大解密，帶學童認識六大類食物。（台南市政府提供）

    台南市教育局攜手長榮大學於3月21、22、28、29日舉辦「2026學童食育體驗營」，活動首日由教育局副局長楊智雄代表到場勉勵，期許學童透過多元體驗，養成均衡飲食與健康生活習慣，為成長奠定良好的基礎。

    長榮大學保健營養學系主任陳妙齡指出，本次以「食育行動學堂」為主題，課程圍繞「認識食物、聰明選食、動手實作」，首日以認識六大類食物、健康餐盤及含糖飲料風險為重點，並學習食品標章辨識與聰明選食技巧；另結合在地食材與實作，從認識農產到動手料理，透過闖關活動與製作米披薩、水果優格等健康餐點，培養學童均衡飲食觀念與生活責任感。

    教育局長鄭新輝指出，本次食育營結合專業師資與大學生團隊，規劃兼具知識性與趣味性的課程，從認識食材、學習營養知識到實作料理，「做中學、學中做」，循序引導學生建立正確選食能力，提升健康素養，培養可實踐於日常的生活能力。

    長榮大學助理教授李亦臻補充，活動自開放報名即引發熱烈回響，家長以「秒殺報名」表達高度肯定，活動後回饋亦十分正向，認為課程兼具趣味與教育意義。有家長分享，孩子返家後會持續念唱「六大類食物口訣」，甚至主動提醒家人調整飲食習慣；亦有家長表示，孩子能將所學落實於生活中，收穫豐富且深具意義。

    食育闖關遊戲，帶領學童認識家鄉食材。（台南市政府提供）

    食育闖關遊戲，帶領學童認識家鄉食材。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播