便當店老闆送餐救人催生長照據點 獲新竹縣表揚優秀青年

新竹縣長楊文科（首排右3）與社會、大專優秀青年合影。（新竹縣政府提供）

為慶祝青年節，新竹縣政府表揚各界社會優秀青年，其中，受獎者姚昇宏在新豐開設便當店，為獨居老人送餐意外挽救一條性命，促使他催生在地長照據點；關西高中學務主任楊智超出身清寒家庭，憑藉自身努力投身教育，以身作則引導學生逆境向上。

竹縣府表示，姚昇宏約8年前在新豐鄉埔和村經營「登發便當快餐」，同時也在義消服務並身兼警友會顧問。因有長者提出需求，他也開始協助送餐，有一次當他送餐發現前1天的便當尚未領取，憑藉救護義消經驗驚覺不對，請警消破門而入時，才發現該名長者前一天摔跤倒臥在地，送醫後挽救一條性命。

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事後長者家屬向姚昇宏致謝，並將長輩送到長照中心，不過長者因懷念便當味道，還曾回到便當店享用，讓他備感溫馨。這場意外促使他主動與社區理事長討論後，催生「埔和長照關懷據點」，讓長輩一起DIY手作、聚會，生活多了重心，能在地安老。

姚昇宏也曾參與垃圾掩埋場火警搶救、海邊溺水救護，疫情期間更主動送便當給一線醫護。縣長楊文科表示，姚昇宏的故事，詮釋了平凡人能在日常瑣事中創造非凡奇蹟，這份對土地的深情守護，正是新竹縣最美的風景 。

竹縣府也分享關西高中學務主任楊智超勵志的人生經歷，他出身於清寒家庭，幼年失怙並曾寄人籬下，憑藉自身努力及信念奮發向上，不僅擁有體育專業，還投入特殊教育，擁有3張教師證，在教育現場發揮專業。

楊智超曾經帶領特教生參加「全國身心障礙啦啦隊競賽」並榮獲「最佳潛力獎」，他認為體育不僅是專業，也是「治療」，適時的「動一動」轉換心情，有助於緩和情緒。他投身教育15年，對教學始終抱持滿滿熱忱，楊文科特別嘉許他「淋過雨更懂得為人撐傘」的教育大愛，稱讚他用生命影響生命，成為特教孩子最溫暖的引路人。#

姚昇宏在新豐開設便當店，為獨居老人送餐意外挽救一條性命，促使他催生在地長照據點。（新竹縣政府提供）

關西高中學務主任楊智超出身清寒家庭，憑藉自身努力投身教育，以身作則引導學生逆境向上。（新竹縣政府提供）

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