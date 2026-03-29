海科館建置潮境海灣水下即時影像 在家看盡海底事

國立海洋科技博物館建置「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，民眾不用出門也能一窺水下世界。（圖為國立海洋科技博物館提供）

國立海洋科技博物館（簡稱海科館）即起推出全新建置的「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，透過數位科技與監測資料整合，將潮境海灣的水文變化、海底地形、生態分布資訊，在數位地圖上清楚呈現。網站更可查詢海灣水下即時影像，有機會看到海龜、珊瑚及各種魚類悠游珍貴畫面。民眾不用出門，也可透過海洋地理資訊系統https://gis.nmmst.gov.tw/了解海象資訊或是欣賞水下畫面。

海科館研究典藏組主任陳麗淑說，海洋地理資訊（GIS）系統以潮境望海巷海灣為核心場域，整合水下攝影影像、水文監測、海洋生態調查、以及歷年環境資料，透過GIS技術將不同類別的海洋資訊層層疊加，形成一幅立體且生動的海洋環境圖像。民眾只要進入網站就能了解海灣不同區域的水文、水深、棲地環境與生物分布情形，彷彿潛入海底探索海洋世界。

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網站內容包括「海氣象地圖」、「故事地圖」、「救護地圖」、「海灣生態地圖」及「海洋小教室」，網站設計注音符號版本，親子都能在自己有興趣的區域中探索海洋世界。

海科館長王明源表示，望海巷環境生態地圖不僅是一套地理資訊系統，更可查詢到海灣水下即時影像（夏季直播）、岸際攝影機畫面、潮境方舟船舶資訊，並可查詢館區周邊景點介紹與歷史變遷等，即日起至4月底於周末至海科館典藏館出示「望海巷環境生態地圖」畫面即可兌換現量北火熊貼紙或典藏館明信片1份。

國立海洋科技博物館建置「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，透過數位科技與監測資料整合，在數位地圖上清楚呈現。（圖為國立海洋科技博物館提供）

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