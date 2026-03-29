嘉義某幼兒園收費辦社團挨罰 市府查帳追退費

嘉義市某市立幼兒園因違法開辦收費的課後社團被裁罰。（取自全國教保資訊網）

嘉義市立某幼兒園113學年度違法辦理課後社團才藝活動，向家長收費，市府教育處接獲檢舉進行調查，負責人李姓園長被依違反幼兒教育及照顧法裁罰6000元及3000元；家長陳情，指仍有社團結餘款17000多元被用來作為教職員參訪活動費用支付給旅行社，應追回；市府教育處回應，將持續查核該案相關帳戶及結餘款流向，追回退費。

市府教育處去年接獲檢舉，指李姓園長113學年度起在該幼兒園任職，辦理課後社團如科學社及足球課等，向家長收費，但過程未依法立案或取得核准，且收支未進公庫，社團結餘款被用於教職員參訪活動費用支出，涉違反幼兒教育及照顧法等法條。

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家長說，114學年度園方仍開辦課後社團，僅開辦1個月就因被調查而終止，後來全額退費，但113學年度結餘款未退；經上「全國教保資訊網」裁罰紀錄查詢，得知市府教育處已裁罰，但至今未收到退費，市府應查明。

李姓園長回應，該案課後社團實務運作採「家長會主辦、園方行政協助」，經費由當學年度家長會獨立收支管理，未納入幼兒園公務帳務。因行政程序未臻完備違反幼兒教育及照顧法相關規定，園方尊重主管機關指導，已負起行政管理監督不周之責。

李姓園長說，社團經費全數由113學年度家長會鄭會長另設專戶收支管理，園長並無管帳與處分權限。她提出旅行社聲明，指該公司收到辦理參訪活動訂金17066元，活動取消後原要辦理退款，但支應這筆款項的帳戶已辦理銷戶，無法正式退款，款項仍在公司帳戶，會配合行政程序辦理退款。

李姓園長說，經費由前任鄭會長收取保管，相關退費程序與財務移交理應由其負起責任，與現任家長會完成對帳，待上級主管機關指導，研議合法合規的程序，避免將前任財務遺留問題轉嫁予現任家長委員會。

鄭姓前會長則說，此案未經家長會開會決議，而是由園方口頭告知，家長會身為學校後盾，當然支持，但園長知法犯法，未告知會違法，會長只是家長，怎知開辦社團違法？社團費用單據均為學校給予，有老師及園長核章，招生單據註明均為「幼兒園」而非「家長會」，師資、價格均為園長處理，帳冊是園長做帳，她要求園長應將結餘款退給已畢業的學生及家長。

旅行社發出聲明，表示17066元尚在該公司，但因帳戶辦理銷戶無法正式退款。（李姓園長提供）

家長表示，課後社團收費報名表註明為幼兒園。（讀者提供）

該幼兒園收費的課後社團資料。（讀者提供）

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