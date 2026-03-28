彰基醫院附近停車一位難求 「免費」機車格在這裡

彰基總院周邊的機車停車位一位難求，兒童醫院機車停車場也有設進出管制。（記者劉曉欣攝）

彰化基督教醫院的「免費」機車停車格不見了？有民眾反映，現在前3小時免費，第4小時後開始收費，每小時收10元，小確幸都沒有了。彰基說，兒童醫院機車停車場除了免費停3小時，第4小時後要到警衛處索取折扣券折抵。

民眾指出，彰基機車停車場根本就不夠用，醫院周邊道路也機車停滿滿。彰基位於市區，又是醫學中心，天天門診量大，看個醫生光是候診、領藥，再聽個衛教，或是住院的話，免費3小時根本不夠用。來醫學中心看診的費用本來就比較高，連醫院的機車停車場還要從第4小時起開始收費，每小時收10元，增加一筆負擔。

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彰基說，彰基機車停車格是讓患者就醫方便停車，收費標準主要是按每個停車場的空間及功能性調整。目前總院提供的機車格有教研大樓地下一樓機車停車格數270格、博愛街機車停車格195格、兒童醫院230格，總院總計提供695格機車停車格。

而彰基博愛街和教研大樓地下一樓機車停車場，患者停車前3小時免收費，第4小時後每小時10元。兒童醫院機車停車場，患者停車前3小時免收費，第4小時後要到警衛處索取折扣券折抵。

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